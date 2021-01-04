ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طلال أبو غزالة: 6 يناير يوم حاسم في تاريخ أمريكا

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:16 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية بين بايدن وترامب
Advertisements
ندى رأفت

قال طلال أبو غزالة ، المفكر الاقتصادي، إنه يريد أن يُركز على الحدث الكبير الذي سيحدث يوم الأربعاء المقبل، حيث إنه سيقرر مصر أمريكا والعالم ، وسيشير إلى نقطة التحول كاملةً سواء بالسلب أو بالإيجابي.

وأضاف " طلال أبو غزالة " في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور" ، أن يوم الأربعاء المقبل هو موعد الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ ، مشيرًا إلى أن هذه هي المرحلة الأخيرة في عملية الانتخاب، معقبًا: " الانتخابات الأمريكية هي أسوأ نظام انتخابي على الإطلاق" ، بسبب مرورها بعدة مراحل.


وتابع المفكر الاقتصادي ، قائلًا : " أنا أتوقع أن يحشد ترامب أنصاره أمام" الكونجراس "، وذلك لمنع التصويت على نتيجة الانتخابات " ، وذلك وفقًا التغريدة التي نشرها ترامب على موقع التواصل الخاص به على تويتر.

وأكمل "غزالة" ، أن لا تعبتر هذه الانتخابات سارية نتائجها ، إلا إذا اعتمدها " الكونجراس" أي الدستور الأمريكي ، مؤكدًا أن يوم 6 يناير الجاري، هو يوم حاسم في تاريخ أمريكا، معقبًا: "أن كل الدلائل تشير إلى أن ترامب سيعطل تصويت الكونجراس على نتيجة الانتخابات الأمريكية".


وأشار، إلى أن ترامب سيعطلهم إما داخليًا  من خلال المجلس نفسه، أو خارجيًا من خلال منع حدوث الجلسة أو تعطيلها بقوة، وبالتالي سيبقى ترامب هو الرئيس كما كان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب وبايدن يحشدان أنصارهما في بنسلفانيا قبل يوم من الانتخابات

إجابة السؤال الكبير.. هل يستطيع ترامب الانقلاب على نتائج الانتخابات والاستمرار بمنصه؟

عبد المنعم سعيد: علاقات الشرق الأوسط من أولويات بايدن المتأخرة.. فيديو

هيسبب مشاكل.. عضو الحزب الجمهورى: ترامب لن يترك الحكم بسهولة.. فيديو

ترامب ينقلب على موظفيه.. بنس وبومبيو وميدوز وماكونويل على رأس قائمة المغضوب عليهم.. الرئيس الأمريكي محبط ويجري محادثات مكثفة مع أصحاب نظرية المؤامرة

لعرقلة وصول بايدن للبيت الأبيض.. ترامب يدعو أنصاره للتظاهر يناير المقبل

ترشيحاتنا

تقرير يومي عن الأكسجين أمام رئيس الوزراء.. الحكومة تكشف تفاصيل واقعة مستشفى الحسينية

طبيب منتخب الشباب: ربيع ياسين هو من قام بنقل الإصابة إلى اللاعب من مصر

مرض خطير.. أول تعليق لمحافظ إسكندرية منذ إصابته بكورونا.. فيديو

نراكم بعد التعقيم.. لميس الحديدي تعلن وقف برنامجها يومين هذا الأسبوع.. اعرف السبب

محافظ الإسكندرية: ما حدث داخل كارفور كارثة وغير مقبول.. فيديو

أزمة كورونا تجبر سيدة على حلاقة شعرها بالكامل.. اعرف القصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة كورونا تجبر سيدة على حلاقة شعرها بالكامل.. اعرف القصة

طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه