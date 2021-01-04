طلال أبو غزالة: 6 يناير يوم حاسم في تاريخ أمريكا

قال طلال أبو غزالة ، المفكر الاقتصادي، إنه يريد أن يُركز على الحدث الكبير الذي سيحدث يوم الأربعاء المقبل، حيث إنه سيقرر مصر أمريكا والعالم ، وسيشير إلى نقطة التحول كاملةً سواء بالسلب أو بالإيجابي.

وأضاف " طلال أبو غزالة " في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على قناة "المحور" ، أن يوم الأربعاء المقبل هو موعد الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ ، مشيرًا إلى أن هذه هي المرحلة الأخيرة في عملية الانتخاب، معقبًا: " الانتخابات الأمريكية هي أسوأ نظام انتخابي على الإطلاق" ، بسبب مرورها بعدة مراحل.





وتابع المفكر الاقتصادي ، قائلًا : " أنا أتوقع أن يحشد ترامب أنصاره أمام" الكونجراس "، وذلك لمنع التصويت على نتيجة الانتخابات " ، وذلك وفقًا التغريدة التي نشرها ترامب على موقع التواصل الخاص به على تويتر.

وأكمل "غزالة" ، أن لا تعبتر هذه الانتخابات سارية نتائجها ، إلا إذا اعتمدها " الكونجراس" أي الدستور الأمريكي ، مؤكدًا أن يوم 6 يناير الجاري، هو يوم حاسم في تاريخ أمريكا، معقبًا: "أن كل الدلائل تشير إلى أن ترامب سيعطل تصويت الكونجراس على نتيجة الانتخابات الأمريكية".





وأشار، إلى أن ترامب سيعطلهم إما داخليًا من خلال المجلس نفسه، أو خارجيًا من خلال منع حدوث الجلسة أو تعطيلها بقوة، وبالتالي سيبقى ترامب هو الرئيس كما كان.