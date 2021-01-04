ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجوى كرم وماجد المهندس يجتمعان لأول مرة في حفل مهرجان دبي للتسوق

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:25 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في العام الجديد بمشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك مساء الجمعة 15 يناير في دبي. 

وتجمع هذه الإطلالة المنتظرة بين برنس الغناء وشمس الأغنية العربية لأول مرة  على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق،  الذي يضم توليفة حفلات لأبرز نجوم العالم العربي،  وافتتح سهراته الرسمية منتصف ديسمبر المنصرم بحفل تامر حسني وحسين الجسمي. 

كما يعود ماجد المهندس ليطل على جمهوره الإماراتي من جديد بعد أسبوعين بالتمام عن إحيائه حفل ليلة رأس السنة في إمارة رأس الخيمة بصحبة الفنانة بلقيس،  كما تعد أجدد ظهور جماهيري لنجوى كرم بعد آخر حفلاتها في دبي خلال ديسمبر الماضي.

وتفاجئ شمس الأغنية جمهورها الإماراتي بالعرض اللايف الأول لأجدد أعمالها الغنائية "معذور قلبي"، والتي تأتي بعد النجاح الكبير لآخر أغانيها "بعشق تفاصيلك"، والتي أطلقتها بشكل فيديو كليب تم تصويره لايف في عدة مناطق في لبنان، بينما يطرب ماجد المهندس محبيه بأجدد أغانيه "ودعت روحي" والتي تغنى خلالها بكلمات تركي آل شيخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نجوى كرم في دبي لإحياء أولى حفلاتها بعد كورونا

بالصور.. نجوى كرم تقدم حفلة كاملة العدد في دبي

نجوى كرم تفتتح صالون تجميل في دبي.. صور

نجوى كرم تبهر جمهورها بإطلالة جديدة .. شاهد

بلد لا يعرف المستحيل ..نجوى كرم تهنئ الإمارات باليوم الوطنى

نجوى كرم تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

تعليق نائبة الرئيس الأمريكي على تسجيل ترامب المُسرب

بعد 17 عاما.. والدان يكتشفان خطأ فادحا بخصوص ابنهما

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

لحل النقاط الخلافية.. توافق وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا على إجراء مباحثات لمدة أسبوع

دعاء يحول حياتك إلى سعادة وييسر لك جميع أمورك

رفعت يخطف قلب السندريلا «هايدي» ويحتفلان بخطوبتهما وسط أجواء عائلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقبلات السجق بدبس الرمان

نوع رخيص الثمن من الخضار يحمي من الزهايمر.. تعرف عليه

15 ألف جنيه مصرى.. سعر بلوفر باسمين صبرى يصدم جمهورها