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رياضة

رونالدو يتصدر تويتر بعد تحطيمه رقم بيليه

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:43 ص
رونالدو
رونالدو
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رونالدو  تخطي عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يكفي وحده أحيانا ليصلح ماأفسده الدهر ، كريستيانو رونالدو ، لايتوقف عن مفاجأتنا ، هو الرهان الذي نادرا مايخذلك" و "‏قد تظن بأنك لست مميز في هذه الحياة ولكن فقط تذكر أن الارض عمرها 4.5 بليون عام وعدد سكانها يفوق الـ 7 مليار نسمه وانت بالصدفة اتيت في زمن كريستيانو رونالدو". 

وقال أخرون" ‏تهانينا لأُسطورتنا كريستيانو رونالدو الذي وصل للهدف الرسمي رقم 758 ويتخطى رقم بيليه" و" ‏تخيل ان ميسي اللي كتير شايفينه افضل لاعب كوره في التاريخ لما بيسالوه عن اللاعيبه الموجوده حاليا بيتكلم كويس جدا عن رونالدو غريمه في الالقاب و منافسه الاول و عمره ما قال مفيش حد احسن مني". 

وتجاوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

رونالدو أحرز هدفين منذ قليل في شباك أودينيزي، ليصل لهدفه رقم 758 في مختلف مبارياته سواء مع الفرق التي لعب لها أو المنتخبات، في المباريات الرسمية.

رونالدو أحرز 102 هدفًا مع المنتخب البرتغالي إضافة إلى 655 هدفًا مع مختلف الأندية التي لعب لها سواء سبورتينج لشبونة البرتغالي أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي.


وتشير بعض مواقع الإحصائيات العالمية إلى أن النمساوي جوزيف بيكان هو الهداف التاريخي لكرة القدم بإحرازه 759 هدفًا لكن البعض يشير إلى أن بعض هذه الأهداف لم تسجل في مباريات رسمية.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي حطم الشهر الماضي الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم بيليه كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد.

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