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أخبار العالم

بايدن يوجه رسالة إلى الكونجرس الأمريكي

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:30 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، التهنئة إلى الكونجرس الجديد، معبرا عن تطلعه للعمل معه للسيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "كان حفل أداء اليمين في مجلس الشيوخ دائمًا أحد الأجزاء المفضلة لدي في عملي كنائب للرئيس". 

وأضاف: "تهانينا للأعضاء الجدد في الكونجرس 117. أتطلع إلى العمل معكم للسيطرة على هذا الفيروس وإعادة البناء بشكل أفضل". 

وأعلن مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الأحد، أنه صوت لإعادة انتخاب نانسي بيلوسي، رئيسة للمجلس، وفقًا لما أوردته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وكان المجلس الجديد قد تولى، صباح اليوم، مهامه في واشنطن الأحد وسط أجواء مشحونة في ظل ترقب حسم هوية الغالبية في مجلس الشيوخ وجلسة يُتوقع أن تكون حافلة الأربعاء، على جدول أعمالها المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وجاء فوز بيلوسي بولاية جديدة رغم تردد بعض الأعضاء في يسار حزبها الديموقراطي.

وفي مجلس الشيوخ الذي بدأ دورته الجديدة أيضًا، ما زالت الغالبية معلّقة بانتظار انتهاء الانتخابات المقررة الثلاثاء في ولاية جورجيا.

ولكي يعود هذا المجلس إلى سيطرة الديموقراطيين، يتعين على مرشحَيهم الفوز بمقعدَي الولاية، في رهان يبدو صعبًا.

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