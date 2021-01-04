بالفريك والأرز والبصل.. 3 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل الفراخ المحشية

تعتبر الفراخ المحشية من الأكلات المفضلة لدي الكثيرين،حيث تتميز بمذاق مختلف وشهي عن غيرها من الأكلات.





وقدمت الشيف سارة عبد السلام، وصفات متنوعة و شهية لـ طريقة عمل الفراخ المحشية في المنزل





فراخ محشيه بالفريك

‎لتتبيل الدجاج

‎دجاجة ٢ كيلو

‎٢ بصلة مبشورة

‎ملعقة صغيرة قرفة

‎ملعقة صغيرة كبابة صيني

‎رشة صغيرة جوزة الطيب

‎رشة قرنفل مطحون

‎نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر

‎ملح وفلفل أسود

‎زيت نباتي





‎حشوة الفريك

‎كوب ونصف فريك مغسول ومنقوع

‎بصلة مفرومة

‎٢ ورقة لاورا

‎ملعقة صغيرة قرفة

‎ملعقة صغيرة كبابة صيني

‎ملعقة صغيرة كزبرة جافة

‎ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

‎ربع ملعقة صغيرة مستكة

‎رشة جوزة الطيب

‎ملح وفلفل أسود

‎٢ كوب مرقة

‎سمنة





‎طريقة التحضير



‎لعمل الفريك تضاف السمنة والمستكة في إناء الطهي ويشوح بها البصل حتى يذبل، تضاف جميع التوابل وتشوح سريعا مع البصل، يضاف الفريك ويقلب مع الخليط. يسقى الفريك بالمرقة ويترك على النار حتى ينضج بنسبة ٥٠%، يترك الفريك حتى يبرد تماما قبل الاستخدام في الحشي. ‎لتحضير الدجاجة للحشو نفتح ما بين الجلد واللحم بهدوء للحفاظ على الجلد سليم بدون أي قطع، نخلط جميع مكونات التتبيلة وتفرك جيدا باليد. تتبل الدجاجة بخلطة البصل من الداخل والخارج وتحت الجلد، يحشى تحت الجلد وداخل تجويف الدجاجة بالفريك. تربط أرجل الدجاجة بالدوبارة للحفاظ على الحشوة داخل الدجاجة، تحفظ الدجاجة في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور. ‎عند الطهي ترفع الدجاجة من الفريزر وتترك لتفك تماما وتفقد أي برودة قبل الطهي، تشوى الدجاجة في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم النضج.





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‎دجاج محشي بالأرز

‎لتتبيل الدجاج

‎دجاجة ٢ كيلو

‎٢ بصلة مبشورة

‎ملعقة صغيرة قرفة

‎نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

‎ملعقة صغيرة كبابة صيني

‎رشة جوزة الطيب

‎زيت نباتي





‎لعمل حشوة الأرز

‎٢ كوب أرز مغسول و مصفى

‎كوب مرقة

‎٢ بصلة مفرومة

‎ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

‎ملعقة صغيرة قرفة

‎ملعقة صغيرة كبابة صيني

‎رشة جوزة الطيب

‎3 ورقة لاورا

‎ملح وفلفل أسود

‎مستكة

‎سمنة





‎طريقة التحضير

‎لعمل الأرز تضاف السمنة في إناء الطهي ويشوح بها البصل مع المستكة واللاورا حتى يحصل على لون ذهبي، تضاف جميع التوابل وتشوح سريعا مع البصل،يضاف الأرز ويقلب مع الخليط. يسقى الأرز بالمرقة او الماء ويترك على النار حتى ينضج بنسبة ٥٠%. يترك الأرز حتى يبرد تماما قبل الاستخدام في الحشي.

‎لتحضير الدجاجة للحشو نفتح ما بين الجلد واللحم بهدوء للحفاظ على الجلد سليم بدون أي قطع، نخلط جميع مكونات التتبيلة وتفرك جيدا باليد. تتبل الدجاجة بخلطة البصل من الداخل والخارج وتحت الجلد. يحشى تحت الجلد وداخل تجويف الدجاجة بالأرز. تربط أرجل الدجاجة بالدوبارة للحفاظ على الحشوة داخل الدجاجة. تحفظ الدجاجة في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور.

‎عند الطهي ترفع الدجاجة من الفريزر وتترك لتفك تماما وتفقد أي برودة قبل الطهي. تشوى الدجاجة في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم النضج.













فراخ محشية بصل

دجاجة ٢ كيلو

كيلو بصل جوليان

٨ فص ثوم شرائح

٣ فلفل رومي جوليان

٣ ورقة لاورا

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة كبابة صيني

٢ ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة قرنفل مطحون

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

مستكة

زيت نباتي





طريقة التحضير

لعمل حشوة البصل تضاف السمنة والمستكة في إناء الطهي ويشوح بها البصل سريعا مع الثوم والفلفل وجميع التوابل. ترفع خلطة البصل من على النار وتترم لتبرد تماما.

لتحضير الدجاجة للحشو نفتح ما بين الجلد واللحم بهدوء للحفاظ على الجلد سليم بدون أي قطع، تتبل الدجاجة بخلطة البصل من الخارج وتحشى بالخلطة تحت الجلد وداخل تجويف الدجاجة، تربط أرجل الدجاجة بالدوبارة للحفاظ على الحشوة داخل الدجاجة، تحفظ الدجاجة في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور.

عند الطهي ترفع الدجاجة من الفريزر وتترك لتفك تماما وتفقد أي برودة قبل الطهي، تشوى الدجاجة في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم النضج.



