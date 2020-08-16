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طريقة عمل شيش طاووق فراخ

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:30 م
طريقة عمل شيش طاووق
طريقة عمل شيش طاووق فراخ
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حياة عبد العزيز
طريقة عمل شيش طاووق فراخ من أسهل الأكلات التي تقوم بإعدادها السيدات لأطفالها، أو من الممكن تحضير الشيش طاووق كوجبة اقتصادية ويتم تقديمها في ساندوتشات مع البطاطس ومشروب بارد.

ويقدم الشيف هشام البنا طريقة عمل شيش طاووق فراخ بأسهل الخطوات.

مقادير شيش طاووق فراخ :
فرخة كاملة.
بصلة مبشورة وناعمة.
2 طماطم مبشورة.
ملح.
فلفل أبيض وأسود.
زعتر طازج على حسب الرغبة.
بصل مكعبات.
فلفل ألوان مكعبات.
طماطم مكعبات.
زبادي.
زيت زيتون.
مرقة دجاج.

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طريقة تحضير شيش طاووق فراخ :
1- قومي بتقطيع الفراخ مكعبات مع إزالة العظام نهائيا.
2- يجب أن تكون مكعبات الفراخ متساوية الحجم.
3- ضعي المكعبات في إناء متوسط الحجم.
4- فرك مرقة الدجاج عليه.
5- اضيفي الزبادي مع الفلفل الأسود والأبيض والزعتر.
6- اضيفى الطماطم المبشورة والبصل المبشور للفراخ.
7- اضيفى زيت الزيتون وقلبى الدجاج بالخليط جيدا.
8- اتركي الفراخ في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.
9- رصى قطع الدجاج فى أعواد الشيش مع مربعات البصل والطماطم بدون بذر والفلفل الألوان.
10- رشى الشيش بالملح والفلفل الأبيض وزيت الزيتون من جميع الجهات.
11- إشوى شيش الدجاج على الشواية.
12- غطى الشيش بورق ألومنيوم لسرعة النضج.

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