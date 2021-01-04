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حوادث

ضبط 173 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة  الأمن بالقليوبية حملة تنفيذ أحكام ومرافق لضبط الخارجين على القانون والإشغالات فى شوارع القليوبية وأسفرت الحملة عن ضبط 173 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 2226 حكما، كما تم ضبط 808 مخالفات مرافق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد بقيام مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق وتنفيذ الأحكام بالقيام بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق العامة والفرعية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 173 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية وبلغت جملة الأحكام الواجبة النفاذ 2226 حكما ما بين جزئي ومستأنف.
كما تمكنت الحملة من ضبط 808 مخالفه منها 30 إشغال و10 نظافة و200 بائع متجول و284 إزالة فورية و47 وصلات كهربائية غير قانونية و51 إعلان مخالف و16 فرش شاى و170 فرش مؤقت، تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

من ناحية اخرى لقى شاب مصرعه في مشاجرة مع 3 آخرين بشارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة بسبب الخلافات المالية وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتلقيه بلاغ من وحدة مباحث قسم اول شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع ناصر دائرة القسم. وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس المباحث، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم وتبين مصرع عمر إ " إثر عدة طعنات بالفخذ، في مشاجرة بالشارع مع 3 آخرين. 

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين القتيل وأحد المتهمين بسبب الخلافات المالية تطورت إلى مشاجرة، وقد استعان المتهم بأقاربه الذين أتو على دراجات نارية فقام أحد المتهمين بطعن المجني عليه عدة طعنات بالفخذ بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزته أدت إلى مصرعه في الحال.
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