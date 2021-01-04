في حملة بأسوان .. تنفيذ 534 حكما قضائيا وضبط مخالفات مرورية وتموينية

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 534 حكما قضائيا شملت ضبط ( 97) حكم حبس جزئي، و( 18 ) حكم حبس مستأنف، و( 310 ) أحكام غرامات، و( 107 ) أحكام المخالفات.





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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمي، و( 12 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط قضيتين لمخالفات المخابز البلدية، علاوة على ضبط ( 3 ) قضية استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.







وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو".



وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.