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حوادث

سرقوا كابلات كهربائية.. ضبط سائقين اقتحما مخزن شركة بالتجمع

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:44 ص
اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة
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كتب محمد صبري
 

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى الايقاع بلصين سرقا مخزن شركة بالتجمع الأول .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

فقد تلقي العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة  اخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الاول يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة للقسم لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، تمكنوا من ضبط سائقين حال قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية ، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها كمية من النحاس وزنت حوالى 150 كيلو جرام و منشار حديدى و سلاح أبيض "كتر" .

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما ، إعترفا أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم ، كما أقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة .

 وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة ، وتمكنا من الإستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، وبإستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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