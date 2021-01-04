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الدعم الحقيقي للتمريض.. هاني الناظر يناشد المصريين الالتزام بالإجراءات الإحترازية ضد كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:43 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية
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حياة عبد العزيز
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورًا لفرق التمريض والأطباء العاملين ببعض مستشفيات العزل لدعمهم وتشجيعهم في ظل محاربتهم للفيروس التاجي كورونا، مع توجيه الشكر لهم من خلال بعض الكلمات الرقيقة.

وفي المقابل يتعامل البعض الآخر باستهانة مع الخطر المحيط به من خلال تواجدهم في الأماكن العامة للترفيه وهو ما يؤدى إلى تزاحم شديد وارتفاع أعداد المصابي بعدوى كورونا كوفيد 19.

وعلق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، على هذا التعاطف مع الأطقم الطبية، قائلًا: "جميل جدا وشعور رائع ان حضرتك بتدعم الاطباء وهيئات التمريض ومتعاطف معهم وليل نهار بتشيد بهم وتنزل صورتك وكاتب تحتها انتم في القلب".

وتابع الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدعم الحقيقي اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كورونا.

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وناشد استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل إذا استدعى الأمر.

وشدد على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي مع النظافة الشخصية وعدم التزاحم والتهاون مع المرض.
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