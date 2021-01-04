أقوى رد من جعجع على إيران: لماذا لا تواجهون أنتم إسرائيل مباشرة؟

أبدى قائد القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم الاثنين اندهاشه من التصريحات التي أطلقها قادة الحرس الثوري، من أن إيران "ترغب في مساعدة الجميع علي مواجهة إسرائيل بدلًا من مواجهتها هي مباشرة"، معتقدًا أن هذا النهج يهدف إلى " استغلال الدول المحيطة بالكيان العبري "لتحصين إيران"، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.





واعتبر تحالف التيار الوطني الحر، حزب الله مسؤولًا عن الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد ، وجدد دعوته لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتحل محل الأغلبية في البرلماني الحالي.





وقال سمير جعجع في مقابلة مع صحيفة الجمهورية المحلية: "الصواريخ التي يمتلكها حزب الله هي في خدمة مشروع إيراني.. ما فاجأني شخصيًا في كلام قائد سلاح الجو الإيراني هو تصريحه!" .





وأضاف: "السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يريدون مساعدة الجميع ضد إسرائيل ، بدلًا من مواجهتها مباشرة؟" "خاصة وأن لديهم صواريخ دقيقة بدرجة كافية يوزعونها في لبنان أو على مجموعات في سوريا ... لذلك من الواضح في هذه المرحلة أن هناك استغلالا للدول المحيطة بإسرائيل بغرض التحصين".





جاء كلام سمير جعجع ردًا منه على الجدل الذي أثير بعد أن نشرت الصحف المحلية , يوم السبت الماضي، تصريحات نسبت إلى قائد سلاح الجو في الحرس الثوري القائد علي حاج زاده , من أن لبنان ضمن الخطوط الأمامية والجبهة الأولى في مواجهة إسرائيل.





وحاول الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تجميل التصريحات الإيرانية، بقوله مساء أمس الاحد :ان هذه التصريحات "انحرفت عن معناها المنشود".





وبحسب قوله ، فقد رمى القائد الإيراني إلى أن لبنان خط المواجهة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، وليستا واجهة لحماية إيران .





واعتبر جعجع أن "تحالف حزب الرئيس اللبناني ميشال عون مع حزب الله هو الذي قاد البلاد إلى حيث هي الآن" ، حيث يعيش لبنان خضم أزمة مالية واجتماعية واقتصادية حادة علاوة على السياسية.





وقال إن "إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتحل محل الأغلبية البرلمانية الحالية هو الحل الوحيد.. أمنيتي النهائية أن أستيقظ وأرى الكتل النيابية تعلن استقالتها من مجلس النواب لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة".