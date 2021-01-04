طب المنوفية تطالب الأعلى للجامعات بعقد امتحانات الفرقة السادسة خلال الإجازة

عقدت جامعة المنوفية اليوم الأثنين إجتماع طارئ لمجلس جامعة المنوفية عبر تقنية الزووم تم خلاله مناقشة أعمال الإمتحانات لطلاب الفرقة السادسة و طلاب الدراسات العليا بكلية الطب جامعة المنوفية و تم الموافقة على:





أولًا: بالنسبة لطلاب الفرقة السادسة (إمتحان مادة النساء و التوليد ، و مادة طب الأسرة) تم رفع طلب للمجلس الأعلي للجامعات و سيتم دراسة إمكانية عقد إمتحان المواد المذكورة لطلاب الفرقة السادسة خلال فترة الأجازة و ذلك كمطلب عام لجميع كليات الطب في مختلف الجامعات المصرية.





ثانيًا: يتم تأجيل جميع أعمال الإمتحانات لجميع طلاب الفرق المختلفة (من الأولي إلى الخامسة) إلى ما بعد إنتهاء فترة الأجازة المحدة سلفًا في 20/2/2021.





ثالثًا: تأجيل جميع أعمال إمتحانات الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) الجزء الأول و الجزء الثانى بما فيهم الإمتحانات الشفوية و العملية إلى ما بعد إنتهاء فترة الأجازة المحدة سلفًا في 20/2/2021.





رابعًا: بالنسبة لمناقشات رسائل الماجستير و الدكتوراه يتم السماح بعقد المناقشات بما لا يزيد عن عشرة أفراد بقاعة المناقشة بما فيهم الطالب مع السماح بأن يكون أحد المناقشين Online.







