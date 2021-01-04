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تعليم

طب المنوفية تطالب الأعلى للجامعات بعقد امتحانات الفرقة السادسة خلال الإجازة

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:58 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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مروة فاضل
عقدت جامعة المنوفية اليوم الأثنين إجتماع طارئ لمجلس جامعة المنوفية عبر تقنية الزووم تم خلاله مناقشة أعمال الإمتحانات لطلاب الفرقة السادسة و طلاب الدراسات العليا بكلية الطب جامعة المنوفية و تم الموافقة على:

أولًا: بالنسبة لطلاب الفرقة السادسة (إمتحان مادة النساء و التوليد ، و مادة طب الأسرة) تم رفع طلب للمجلس الأعلي للجامعات و سيتم دراسة إمكانية عقد إمتحان المواد المذكورة لطلاب الفرقة السادسة خلال فترة الأجازة و ذلك كمطلب عام لجميع كليات الطب في مختلف الجامعات المصرية.

ثانيًا: يتم تأجيل جميع أعمال الإمتحانات لجميع طلاب الفرق المختلفة (من الأولي إلى الخامسة) إلى ما بعد إنتهاء فترة الأجازة المحدة سلفًا في 20/2/2021.

ثالثًا: تأجيل جميع أعمال إمتحانات الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) الجزء الأول و الجزء الثانى بما فيهم الإمتحانات الشفوية و العملية إلى ما بعد إنتهاء فترة الأجازة المحدة سلفًا في 20/2/2021.

رابعًا: بالنسبة لمناقشات رسائل الماجستير و الدكتوراه يتم السماح بعقد المناقشات بما لا يزيد عن عشرة أفراد بقاعة المناقشة بما فيهم الطالب مع السماح بأن يكون أحد المناقشين Online.


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