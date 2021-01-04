كارول سماحة ناعية إلياس الرحباني: رحلت أجمل حقبة موسيقية

نعت الفنانة كارول سماحه عبر حسابها بإنستجرام وفاة الموسيقار الياس الرحباني الذي وافته المنيه اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عاما.









ونشرت كارول سماحة صورة للراحل وعلقت قائلة: "رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا ⁧‫#الياس_الرحباني‬⁩ ‏شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا ⁧‫#لبنان‬⁩ ‏أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ‏أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".





وتوفي الفنان الموسيقار الياس الرحباني اليوم عن عمر يناهز الـ 83 عامًا، ويعد الراحل هو أشهر من رحل للفنانة الكبيرة فيروز ، و قدم معها أعمالا خالدة كالتالي: "حنا السكران ، طير الوروار ، الأوضة المنسية ، قتلوني عيونا السود وبيني وبين ، جينا الدار".









وشكل الراحل مع الثنائي منصور وعاصي الرحباني ، طفرة في الاغنية اللبنانية الحديثة ، وقدم أكثر من 2500 عمل غنائي، منها موسيقى تصويرية لأفلام مصرية .





ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني.





والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.



