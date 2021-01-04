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محافظات

غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بـ قلين وفوه في كفر الشيخ ..شاهد

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:59 م
غلق 6 مراكز للدروس
غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية
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محمود زيدان
أسفرت حملات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ اليوم، الإثنين، عن غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الوقائية  والاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكن علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، خلال حملة مكبرة، من غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية، تواجد  بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، ما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما تمكنت حملة برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من غلق مركز للدروس الخصوصية بقرية سنديون التابعة لمركز فوه، ضمن الحملات التي تشنها مجالس المدن بالتعاون مع القوات الشرطية ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق القانون، تجاه المخالفين، حماية للأفراد والأسر من فيروس كورونا المستجد الذي يهدد حياة المواطنين.

غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بـ قلين وفوه في كفر الشيخ ..شاهد
غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بـ قلين وفوه في كفر الشيخ ..شاهد
غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بـ قلين وفوه في كفر الشيخ ..شاهد
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