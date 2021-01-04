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توك شو

قد يكون طبيعيا.. أستاذ فيروسات يكشف عن عرض غريب لفيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:05 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بطب الزقازيق، عن سبب حدوث طفرات جينية على فيروس كورونا، وظهور سلالات جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، "هناك طفرات غيرت من النتوءات الشوكية على ظهر فيروس كورونا، وهذه النتوءات أدت إلى سرعة انتشار الفيروس، من خلال شدة التصاقه بالخلية البشرية، مما أدى إلى سهولة إصابة الأطفال حتى حديثي الولادة شأنهم شأن الكبار، وهذا الأمر لم يكن يحدث سابقًا".

ونوه بأن إصابات كورونا في الموجة الثانية ببريطانيا زادت بنسبة 45%، وهذا بسبب تحور الفيروس.

وأشار إلى أن أحد أعراض كورونا المدهشة أن الإنسان قد يكون طبيعيًا دون أي أعراض، وفجأة تنقص نسبة الأكسيجين، ويكون في حاجة إلى العناية المركزة، لذلك على جميع الناس أن يكون لديهم جهاز لقياس الأوكسجين في المنزل، لقياس درجة الاوكسجين، خاصة أن الجهاز ثمنه رخيص.

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