اخبار النادي الأهلي اليوم.. قناة مفتوحة تذيع مباراة سونيديب.. ومفاجأة في قائمة المارد الأحمر

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب في السابعة من مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عن طاقم التحكيم لمباراة الاهلي وسونديب بطل النيجر المقرر لها غدا علي ملعب السلام فى دور التمهيدي ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.
كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لنادي إنبي خلال الفترة الحالية.
بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلي we السلام» في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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يلتقي النادي الأهلي بنظيره سونيديب النيجري، غدًا الثلاثاء، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
النادي الأهلي استطاع وضع قدمًا بالفعل في دور المجموعات بفوزه في مباراة الذهاب على سونيديب بهدف نظيف، في انتظار تأكيد ذلك التأهل غدًا.
شارك الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية.