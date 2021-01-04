اخبار النادي الأهلي اليوم.. قناة مفتوحة تذيع مباراة سونيديب.. ومفاجأة في قائمة المارد الأحمر

النادي الأهلي استطاع وضع قدمًا بالفعل في دور المجموعات بفوزه في مباراة الذهاب على سونيديب بهدف نظيف، في انتظار تأكيد ذلك التأهل غدًا.

شارك الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدي أفشة، وأكرم توفيق، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية.



