طاقم تحكيم تونسي يدير مباراة الأهلي وبطل النيجر

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عن طاقم التحكيم لمباراة الاهلي وسونديب بطل النيجر المقرر لها غدا علي ملعب السلام فى دور التمهيدي ، ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا .





وقرر الكاف تعيين التونسي محمد يسري بن محمد المهدي لإدارة المباراة ويعاونه أيمن بن سالم اسماعيل وفوزي بن عامر الجريدي ، ومراقب المباراة السوداني عامر عثمان ، وحكم الرابع "محرز المالكي" .





بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق، استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلي ‏we‏ السلام» في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏

وشهدت القائمة مفاجأة استبعاد محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق.





يذكر ان الاهلي فاز علي بطل النيجر بهدف صاروخي عن طريق أليو ديانج فى مباراة الذهاب.