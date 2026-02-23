قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
جيهان زكي وتركي آل الشيخ يطلقان شراكات ثقافية كبرى بين مصر والسعودية.. مفاجآت للأوبرا وحفلات شهرية ومبادرات فنية بالمحافظات
فلوسك اتحولت بالخطأ على إنستاباى؟.. إليك طريقة استرجاعها
طقس مضطرب يضرب المحافظات.. حقيقة تعطيل الدراسة في سوهاج بعد تحذيرات الأرصاد
لن ترونا إلا معا.. تركي آل الشيخ يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للسعودية مهمة لأمن واستقرار المنطقة بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجم الأبيض السابق: أسعد يوم في حياتي ارتداء قميص الزمالك.. والأصعب لحظة الرحيل

نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال
محمود محسن

كشف نجم نادي الزمالك السابق محمد جمال عن أكثر اللحظات تأثيرًا في مسيرته الكروية، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأبيض كان الحلم الأكبر في حياته، بينما كان قرار الرحيل من أصعب المواقف التي مرّ بها على المستوى النفسي.


وأوضح جمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن انضمامه إلى الزمالك لم يكن أمرًا سهلًا، بل جاء بعد رحلة طويلة من الكفاح والاختبارات الصعبة التي استمرت ثلاثة أشهر متواصلة، من نهاية مايو حتى نهاية أغسطس، وسط منافسة شرسة بين مئات اللاعبين الطامحين في تحقيق نفس الحلم.


وأضاف أن المرحلة النهائية ضمت نحو 400 لاعب، قبل أن يتم اختياره مع لاعب آخر فقط، في لحظة وصفها بأنها "تحقق الحلم بعد معاناة".


وأشار إلى أن لحظة ارتداء قميص الزمالك لأول مرة لا يمكن أن تُمحى من ذاكرته، مؤكدًا أن الشعور بالفخر والانتماء في تلك اللحظة كان يفوق أي وصف، خاصة بعدما أدرك أن الجهد والتعب لم يذهبا سدى.


أما عن الجانب المؤلم، فأكد جمال أن يوم رحيله عن القلعة البيضاء كان من أكثر الأيام قسوة عليه، موضحًا أن مغادرة المكان الذي شهد بداياته وصنع اسمه لم تكن سهلة على الإطلاق. 

وقال إن القرار حمل في طياته مشاعر مختلطة بين الامتنان لما تحقق والحزن على انتهاء مرحلة كانت تمثل جزءًا كبيرًا من حياته.


واختتم حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم مليئة بالتقلبات، لكن تبقى بعض اللحظات محفورة في القلب، بين فرحة البدايات ومرارة النهايات، لتصنع في النهاية قصة لاعب عاش حلمه بكل تفاصيله.
 

نادي الزمالك محمد جمال الكفاح الزمالك الحلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

وزير خارجية إيطاليا

وزير خارجية إيطاليا: مناخ إيجابي بين واشنطن ودول المجموعة السبع حول الرسوم الجمركية الجديدة

بيان مشترك

صياغة البيان///////////////انتهاكات تل أبيب تهدد الاستقرار الإقليمي مصر وفرنسا وإسبانيا و17 دولة يدينون التوسع الاستيطاني

الصين

الصين تدعو لتعزيز حوكمة حقوق الإنسان عالميا ورفض المعايير المزدوجة

بالصور

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

المزيد