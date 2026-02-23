عزة فهمي: بحب ألبس المجوهرات والخواتم الكبيرة لأنها تعكس شخصيتي

عبّرت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، عن عشقها للقطع الكبيرة ذات الطابع الدرامي، مؤكدة، أنها تفضل ارتداء الخواتم الضخمة رغم تحذيرات المحيطين بها.

وقالت: "أنا باحب ألبس dramatic jewelry"، موضحة أن البعض كان ينصحها قائلين: "ما تلبسيش حاجة كبيرة لأن الناس هتشبط فيها"، لكنها كانت ترد بحسم: "لا أنا عايزة ألبس خاتم كبير".

وأضافت "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن الخاتم الذي أثار إعجاب لميس الحديدي هو من تصميم أمينة غالي، مؤكدة: "ده طبعاً أمينة اللي عاملاه.. تحفة فعلاً".

وأشارت إلى أن القطعة كانت في الأصل "بيس" مستقلة، لكنها رأت فيها خاتمًا يتماشى مع ذوقها الشخصي، قائلة: "قلت لا أنا شايفاه خاتم لأن أنا باحب قطع المجوهرات الكبيرة".

وتابعت أن الجرأة في اختيار الحجم ليست مجرد شكل، بل تعبير عن شخصية لا تخشى الاختلاف، حتى وإن بدا الأمر مبالغًا فيه للبعض.