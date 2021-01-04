ماذا تريد إسرائيل؟.. هل تتجه أمريكا وإيران لمواجهة عسكرية قبل رحيل ترامب

خلال الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في البيت الأبيض، عادت التوترات في الشرق الأوسط للتصاعد مجددًا.





خلال عطلة نهاية الأسبوع، زعم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن عملاء إسرائيليين كانوا يخططون لمهاجمة القوات الأمريكية في العراق لتزويد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذريعة لضرب إيران.





قبيل الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني صاحب الشخصية الكاريزمية قاسم سليماني، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني أيضًا من أن بلاده سترد بقوة على أي استفزازات. وقال "اليوم ، ليس لدينا مشكلة أو قلق أو تخوف من مواجهة أي قوى. سنقدم كلماتنا الأخيرة لأعدائنا في ساحة المعركة".





ويستعد القادة العسكريون الإسرائيليون بالمثل لرد إيراني محتمل على اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده في نوفمبر - وهو عمل تلقي طهران باللوم فيه على إسرائيل.





وبحسب ما ورد نشر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل غواصات في الخليج العربي في الأيام الأخيرة، بينما قامت الولايات المتحدة بنقل قاذفات B-52 ذات القدرة النووية إلى المنطقة في استعراض للقوة.





وفي إشارة أخرى مقلقة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالنيابة ، كريستوفر ميلر، خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الولايات المتحدة لن تسحب حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز ومجموعتها الضاربة من الشرق الأوسط - وهو انعكاس سريع لقرار البنتاجون السابق.





أولويات إسرائيل في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة





يقول تقرير نشره موقع "ذا كونفيرزيشن"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في شيء أكثر من إجراء من جانب إيران من شأنه جذب القوات الأمريكية قبل أن يغادر ترامب منصبه هذا الشهر ويتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. لن يمنحه ذلك الفرصة ليصبح قائدًا صعبًا في زمن الحرب فحسب، بل سيساعد أيضًا على تشتيت انتباه وسائل الإعلام عن تهم الفساد.





وأي رد عسكري أمريكي ضد إيران سيجعل من الصعب على بايدن إقامة علاقة عمل مع إيران وربما إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.





من المحتمل على أي حال أن يكون لإدارة بايدن اهتمامًا أقل بالمشاركة بشكل كبير في الشرق الأوسط - وهذا ليس على رأس قائمة الأولويات للإدارة القادمة. لكن استئناف الاتفاق النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الأمريكية سيكون موضع ترحيب من الحلفاء الأوروبيين لواشنطن.





يشير هذا إلى أنه يمكن ترك إسرائيل لتدير أجندتها الخاصة في الشرق الأوسط خلال إدارة بايدن. وتعتبر إسرائيل إيران تهديدًا أمنيًا رئيسيًا مستمرًا لها بسبب دعمها لحزب الله في لبنان والمسلحين الفلسطينيين في غزة.





إن إحدى السياسات الإستراتيجية الرئيسية لإسرائيل هي أيضًا منع إيران من أن تصبح دولة حائزة للأسلحة النووية. إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط وهي مصممة على إبقاء الوضع على هذا النحو.





بينما تزعم إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، ربما تعتقد طهران بشكل واقعي (مثل كوريا الشمالية) أنه لا يمكن حماية أمنها القومي إلا من خلال امتلاك سلاح نووي.





في الأيام الأخيرة ، أعلنت طهران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم إلى 20٪ في أسرع وقت ممكن ، متجاوزة الحدود المتفق عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، وهو بالفعل ما قامت به اليوم.





ويقول التقرير إن هذه خطوة مهمة وقد تؤدي إلى توجيه ضربة إسرائيلية لمنشأة فوردو النووية تحت الأرض. فكرت تل أبيب في القيام بذلك قبل ما يقرب من عقد من الزمان عندما بدأت إيران سابقًا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪.



