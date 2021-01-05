شبورة كثيفة تتسبب في انعدام الرؤية ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، شبورة كثيفة، منذ الساعات الأولى، تسببت في إغلاق الطرق السريعة من قبل رجال المرور، منعا لوقوع حوادث نتيجة لعدم اتضاح الرؤية، حفاظا على سلامة المواطنين، كما اضطر قائدو المركبات إلى تخفيض السرعة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية حيث وصل زمن الرحلة أضعاف معدلاتها في الأيام العادية.





وسادت حالة من البردوة، فيما رجحت الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم، وسط متابعة غرفة عمليات المحافظة لحالة الطقس ورفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، لمواجهة أي تداعيات في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية.





ورفعت محافظة بني سويف درجة الاستعدادا في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية للتعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن سوء الحالة الجوية او وقوع حوادث نتيجة لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات الصرف، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل بؤرًا لتجمع مياه الأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، التي قد تتسبب في تجمع المياه وإعاقة المرور.



