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حوادث

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. الداخلية تضبط 21 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:30 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (20986) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (19874) وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (1112) لعدم سداد الغرامة المقررة وتحرير (703) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (238) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1684) أرجيلة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

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