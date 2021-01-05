تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. الداخلية تضبط 21 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات





و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (20986) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (19874) وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (1112) لعدم سداد الغرامة المقررة وتحرير (703) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (238) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1684) أرجيلة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



