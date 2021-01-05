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توك شو

كانت حالتنا وحشة وبقينا كويسين.. تفاصيل تطوير قرى العصافرة ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:59 م
مواطن
مواطن
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نورهان رأفت
قال عبده محروس، رئيس الوحدة المحلية بالعصافرة، إن مبادرة "حياة كريمة" استطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات والآمال، في قري مصر الأكثر احتياجًا، والتي كانت تعاني من شدة البرودة في الشتاء، وتراكم المياه في المنازل.

ولفت عبده محروس، خلال لقاءه مع فضائية "دي إم سي"، إلى أنه تم تنفيذ عدة مشروع إحلال وتجديد، بمستشفى طب الأسرة التابعة لقرية " أولاد صبور"، وتم تدعيمها بأحد الأجهزة الحديثة ، وإنشاء قاعة مؤتمرات بها.

وأكد "محروس" أنه تم تنفيذ المبادرة على أعلى مستوى، والانتهاء من كافة الأعمال، التي تم التخطيط لها، ووعدنا بها المواطنين.

من جانبه قال محمد محمود، أحد مواطني القرية، إن الحياة كانت مستحيلة وغير آدمية، والبيت كان متهالكًا، وبعد مساعدة "حياة كريمة"، شعر بأنه يعيش حياة آدمية ، معقبًا: "كنا في الأرض ودلوقتي بقينا كويسين".

في سياق أخر ، ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى في إطار مبادرة "حياة كريمة" تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتنمية (1000) قرية ريفية على مستوى الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ووفد قيادة المنطقة المركزية العسكرية والمستشار العسكري للمحافظة وممثل مديرية الأمن. 

أكد أبو ليمون أن محافظة المنوفية حظيت بمركزين (أشمون والشهداء) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي مستهدف (81) قرية بواقع (27 ) قرية بمركز الشهداء و (54) قرية بمركز أشمون بالإضافة إلى العزب والنجوع، وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات. 

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