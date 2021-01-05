انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 في محافظة العلا السعودية

إنطلقت منذ قليل القمة الخليجية 41 بعد اكتمال وصول كافة قادة ورؤساء وفود دول الخليج المشاركة إلى قاعة مرايا في العلا، وذلك وفق ما نشرت صحيفة عاجل.





وكان قادة مجلس التعاون الخليجي، التقطوا اليوم الثلاثاء، صورة تذكارية، أمام قاعة مرايا التي ستعقد فيها القمة الخليجية الـ41.



ووصل قادة ورؤساء دول مجلس التعاون إلى العلا لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، إلى المملكة العربية السعودية لترؤّس وفد السلطنة المشارك في أعمال مؤتمر القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

كما وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية على رأس وفد بلاده ليترأس وفد المنامة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستُعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.

ووصل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم، المملكة العربية السعودية على رأس وفد الدولة إلى الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المملكة اليوم الثلاثاء، في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.

ووصل أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له الكويت، صباح الیوم إلى المملكة العربیة السعودیة، لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والتي ستعقد في محافظة العلا.

وكان مجلس التعاون الخليجي أصدر بيانًا يوم الأحد الماضي، حول انعقاد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي ستنطلق من العُلا السعودية، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.





فيما قال أمين عام المجلس، نايف الحجرف،فى وقت: "نأمل أن تسفر قرارات قمة قادة دول المجلس بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدمًا إلى الأمام، تعزيزًا لأمن واستقرار دول المجلس.





يُذكر أن مجلس التعاون قد أُسّس في 25 مايو 1981 وتألف من: السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والكويت والبحرين، ويجتمع قادة الدول في دورة عادية سنويًا.





ويشار إلى أن من ضمن المكتسبات التي حققها المجلس خلال مسيرته، في إطار مساعيه الحثيثة لتحقيق الوحدة الاقتصادية في عام 2025، تأسيس منطقة التجارة الحرة عام 1983، وإنشاء الاتحاد الجمركي عام 2003، والسوق الخليجية المشتركة في عام 2008، والاتحاد النقدي عام 2010.