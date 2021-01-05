هندسة عين شمس تشارك بـ سيارة كهربائية واتوبيس ذاتي القيادة في معرض إحلال المركبات





شارك مركز الابتكار بكلية الهندسة بجامعة عين شمس في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعقد في الفترة من 4-6 يناير وذلك تحت إشراف د محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس والمشرف علي مشروع رالي السيارات الكهربائية و د.ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس والمهندس علي حسنى رئيس مشروع رالي السيارات الكهربائية مصر.





اقرأ أيضًا :





شارك المركز بالسيارة الكهربية الفائزة بالمركز الأول فى سباق رالى السيارات الكهربية EVER 2020 والذى ينظمه مركز الابتكار بكلية الهندسة جامعة عين شمس والخاصة بجامعة النيل ، بالاضافة الى اتوبيس كهربائى ذاتى القيادة و تم العمل عليها من خلال فريق عمل معمل ابحاث و الروبوتات الذكية ARL التابع لكلية الهندسة بجامعة عين شمس.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح المعرض أمس الاثنين ،وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في اطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك اثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالاضافة الي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.

كما تفقد الرئيس اجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع سيادته علي احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.