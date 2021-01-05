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حوادث

العدل تعيد طفلا لحضانة والدته القبرصية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:47 م
صدى البلد
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جودت عيد
أعلنت  وزارة العدل  انه في إطار جهودها لتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للطفل من خلال الدور الذى تضطلع به لجنة المساعي الحميدة في تسوية المنازعات المتعلقة بحضانة ورؤية الأطفال المولودين من زيجات مختلطة بالطرق الودية.

و نجحت جهود الوزارة في إعادة الطفل يوسف أحمد الشاعر لحضانة والدته  فاسيليكي اندريو القبرصية الجنسية. 

وقالت الوزارة أن اللجنة المختصة  تمكنت وبمعاونة الأجهزة المعنية من تسليم الطفل لوالدته بعد أن ظل بعيدًا عن رعايتها ما يربو على سنة كاملة.

وجدير بالذكر أن السفارة القبرصية وجهت الشكر لوزير العدل المستشارعمر مروان تعبيرًا عن امتنانها للاهتمام الكبير والجهود الدؤوبة في إعادة الطفل لوالدته.

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