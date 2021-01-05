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رياضة

(خاص) في ذكرى تأسيس النادي.. رضا عبدالعال يكشف عن أهم لحظة في مسيرته مع الزمالك

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:24 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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القسم الرياضي
كشف رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك، لـ"صدى البلد" عن أروع لحظة في مسيرته مع القلعة البيضاء، وذلك في ذكرى تأسيس الزمالك.

ويوافق اليوم 5 يناير مرور 110 سنوات على تأسيس نادي الزمالك، أحد أكبر القلاع الرياضية على مستوى مصر وإفريقيا والعالم العربي.

ووجه رضا عبدالعال عبر "صدى البلد" كلمة لجماهير الزمالك في ذكرى تأسيس الأبيض: «كل سنة ونادي الزمالك وجماهيره بخير، نادي الزمالك هو من جعلنا نشعر بالمنافسة الكروية مع النادي الأهلي، وأتمنى أن يظل بخير دائما».

أما عن أروع لحظة في مسيرته مع الزمالك الذي ارتدى قميصه لمدة 6 مواسم:«اللحظة الأجمل كانت عندما توجنا بلقب الدوري موسم 88 -89 على حساب الأهلي».

وأضاف:«كسبنا الأهلي في آخر مباراة في الدوري (2 – 1)، وكان الدوري صعبا للغاية، وقبل تلك المباراة لم يكن أمام الزمالك سوى الفوز للتتويج باللقب، بينما الأهلي كان يكفيه التعادل فقط ليتوج، ولكن نجحنا حينها في تحقيق الفوز بهدفي أحمد الشاذلي ونبيل محمود».

وأكمل:«بعد المباراة عدنا الى نادي الزمالك للاحتفال، والجماهير كانت في انتظارنا من أول كوبري 6 أكتوبر وحتى ميت عقبة».

وحقق رضا عبدالعال 6 بطولات مع نادي الزمالك، بواقع 3 بطولات للدوري، وبطولتين لكأس مصر، وبطولة الأفروآسيوية.
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