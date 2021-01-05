ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل يتم تأجيل المباراة؟.. 15 إصابة بكورونا تضرب سموحة قبل مواجهة الإنتاج الحربي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:21 م
أحمد سامي
أحمد سامي
Advertisements
حسام الحارتي
تلقى مسئولو سموحة، صدمة قوية مساء اليوم، الثلاثاء، عقب ظهور نتيجة التحاليل الطبية "رابيد تيست"، التي خضع لها لاعبو الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

وجاءت الصدمة بوجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل سموحة سواء جهازا فنيا وإداريا ولاعبين من بينهم المدير الفني للفريق أحمد سامي.

ومن المقرر أن يتقدم سموحة بطلب لتأجيل مباراة الإنتاج الحربي نظرا لتخطي الإصابات العديد المسموح به من قبل الاتحاد المصري للكرة القدم.

وخضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الإنتاج الحربي،فى الجولة السادسة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى على حساب فريق العجلات الحربية.

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى .

وشاهد مدرب سموحة وجهازه المعاون عدة مباريات لفريق الإنتاج الحربى للوقوف على نقاط القوة والضعف خصوصا بعد الأداء القوى فى المباريات الماضية بالدورى.

ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه وطالبهم بحصد نقاط المباراة الثلاث خصوصا بعد سلسلة التعادلات الأخيرة فى الدورى.

ويفتقد سموحة لجهود عدد كبير من لاعبيه بعد ظهور أعراض كورونا على الثنائى المغربى عبدالكبير الوادى والليبى محمد الترهونى ، بالإضافة إلى حسام حسن هداف الفريق، ومحمد ليلة لاعب الوسط.

ويحاول أحمد سامى علاج النقص العددى الموجود فى بعض المراكز من خلال إعادة توظيف اللاعبين فى مراكز جديدة خاصة وأن الإنتاج الحربى يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية أمام سموحه، وبات مدرب سموحة فى موقف صعب للغاية فى ظل نقص عدد كبير من اللاعبين بسبب كورونا فضلا عن عدم توافر البديل المناسب لتعويض العناصر المصابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول مباراة بالممتاز.. سيراميكا كليوباترا يخضع لاختبار "رابيد تيست" قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. صور

اليوم.. سموحة يخضع لـ"رابيد تيست" استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

اليوم.. سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى

وصول البطاقة الدولية للاعب سموحة وسامي يدرس مشاركته أمام الاتحاد

سموحة يستعد لمواجهة الإتحاد غدا رغم الغيابات

اليوم.. سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعدادًا لمواجهة وادى دجلة فى الدورى

ترشيحاتنا

السعودية: لن يُفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر

تعرف علي سبب إذاعة أون تايم سبورت لمباراة الأهلي وسونيديب بدوري أبطال أفريقيا

أمير الكويت يبعث برسائل تهنئة إلى الرئيس السيسي وقادة دول الخليج

حكاية الهضبة مع كارولينا .. حب جديد أم صدفة

قبل سعر البنزين الجديد بساعات.. مؤشر سيئ للمصريين بسبب برميل النفط

"مصير الحج والعمرة".. وزارة السياحة: لا نتمنى العودة للإغلاق التام.. فيديو

Advertisements

بأقل مجهود .. الأهلي يهزم سونيديب برباعية ويتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

رحيل مصطفى محمد.. تقارير: سانت إيتيان يوافق على دفع 5 ملايين يورو لـ الزمالك

الرحيل يطرق الأبواب .. تطور مفاجئ فى علاقة فرجاني ساسي مع الزمالك

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلي أمام سونديب فى دوري أبطال أفريقيا

تعرف علي سبب إذاعة أون تايم سبورت لمباراة الأهلي وسونيديب بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يفوز على الاتحاد الليبي ويتأهل لدور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية

أخبار الرياضة.. فرجاني ساسي يغادر مصر.. ووفاة مدافع الأهلي السابق متأثرا بكورونا

أزمة جديدة بالزمالك.. أوباما يوقع عقود التجديد في البنك بعد شرط الفلوس أولا

هل يتم تأجيل المباراة؟.. 15 إصابة بكورونا تضرب سموحة قبل مواجهة الإنتاج الحربي

بعد الرغبة في التعاقد معه.. آخر مستجدات انتقال حسام حسن نجم سموحة للزمالك

الأهلي ينفي التفاوض لضم عمرو وردة

بيراميدز يتهم الحكم بالتربص .. إيقاف محمود وادي 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تنصح بتناول الزيتون لهذا السبب

كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا.. أسباب حصوات الكلى