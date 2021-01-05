هل يتم تأجيل المباراة؟.. 15 إصابة بكورونا تضرب سموحة قبل مواجهة الإنتاج الحربي

تلقى مسئولو سموحة، صدمة قوية مساء اليوم، الثلاثاء، عقب ظهور نتيجة التحاليل الطبية "رابيد تيست"، التي خضع لها لاعبو الفريق قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

وجاءت الصدمة بوجود 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل سموحة سواء جهازا فنيا وإداريا ولاعبين من بينهم المدير الفني للفريق أحمد سامي.





ومن المقرر أن يتقدم سموحة بطلب لتأجيل مباراة الإنتاج الحربي نظرا لتخطي الإصابات العديد المسموح به من قبل الاتحاد المصري للكرة القدم.





و خضع لاعبو الفريق الكروي الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الإنتاج الحربي،فى الجولة السادسة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى على حساب فريق العجلات الحربية.





ويواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى .





وشاهد مدرب سموحة وجهازه المعاون عدة مباريات لفريق الإنتاج الحربى للوقوف على نقاط القوة والضعف خصوصا بعد الأداء القوى فى المباريات الماضية بالدورى.





ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه وطالبهم بحصد نقاط المباراة الثلاث خصوصا بعد سلسلة التعادلات الأخيرة فى الدورى.





ويفتقد سموحة لجهود عدد كبير من لاعبيه بعد ظهور أعراض كورونا على الثنائى المغربى عبدالكبير الوادى والليبى محمد الترهونى ، بالإضافة إلى حسام حسن هداف الفريق، ومحمد ليلة لاعب الوسط.





ويحاول أحمد سامى علاج النقص العددى الموجود فى بعض المراكز من خلال إعادة توظيف اللاعبين فى مراكز جديدة خاصة وأن الإنتاج الحربى يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية أمام سموحه، وبات مدرب سموحة فى موقف صعب للغاية فى ظل نقص عدد كبير من اللاعبين بسبب كورونا فضلا عن عدم توافر البديل المناسب لتعويض العناصر المصابة.