ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس لافتة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:10 ص
سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث ظهور .
تألقت سلمي أبو ضيف في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه مصنوع من القماش الصوف باللون البيج الفاتح مما كشف عن رشاقتها.

اقرأ أيضًا..

وانتعلت سلمي أبو ضيف بوت طويل للغاية ويصل إلى حدود الركبة باللون الأسود و ذا كعب عال، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ظهرت سلمي أبو ضيف بخصلات شعرها الأسود الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة .. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالجلد الأسود.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان ملفت .. سلمى أبو ضيف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

مين أحلى.. أحدث ظهور لـ مي سليم وشقيقاتها بفساتين أنيقة

بالريش.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

عاجل.. 31 نائبا بمجلس الأمة يطالبون باستجواب رئيس الوزراء الكويتي

منى فاروق تهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها .. صورة

خطوبة في زمن الكورونا .. كيرلس يخطف قلب ماريا

4 أمور لا تغفلها.. الأزهر يكشف عن الأعمال المستحبة لتكفير الذنوب.. فيديو

أخبار الرياضة.. سانت إيتيان يوافق على دفع 5 ملايين يورو مقابل مصطفى محمد .. الأهلي يتأهل إلى مجموعات أبطال إفريقيا

مبدئية.. الأهلي يرسل قائمة بـ30 لاعبا للمشاركة في مونديال العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تفارق الحياة بعد 24 ساعة من أخبار كاذبة بوفاتها .. صور

شاهد.. فاعليات اليوم الثاني لمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات.. فيديو وصور

القهوة تساعد فى إنقاص الوزن .. ولكن بشروط