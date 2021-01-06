بملابس لافتة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث ظهور .

تألقت سلمي أبو ضيف في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه مصنوع من القماش الصوف باللون البيج الفاتح مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت سلمي أبو ضيف بوت طويل للغاية ويصل إلى حدود الركبة باللون الأسود و ذا كعب عال، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.





ظهرت سلمي أبو ضيف بخصلات شعرها الأسود الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.



