متخفيًا.. التقاط صور للأمير ويليام يطبخ الطعام داخل أحد مراكز المشردين

أجرى الأمير ويليام- متخفيًا- 3 زيارات سرية إلى مركز للمشردين في لندن قبل عيد الميلاد، حيث ساعد في تعبئة الطعام وتحدث مع السكان مباشرة.

زار دوق كامبريدج البالغ من العمر 38 عامًا ملجأ The Passage لأول مرة في عام 1993 عندما كان طفلًا صغيرًا مع والدته ديانا أميرة ويلز قبل وفاتها، وزاره منذ ذلك الحين عدة مرات على المستويين العام والخاص.

وخلال زياراته المتكررة في شهر ديسمبر، عمل الملك المنتظر جنبًا إلى جنب مع فريق من المتطوعين لإعداد وجبات ساخنة لأولئك الذين تم نقلهم من الشوارع إلى أماكن إقامة الطوارئ.

لقد تحدث الأمير وهو أب لثلاثة أطفال، مع المتضررين من التشرد عن تجاربهم، فقد كشف سابقًا عن "الانطباع العميق والدائم" الذي تركته المؤسسة الخيرية بداخله على مر السنين.

زار ويليام مركز الموارد التابع للمؤسسة الخيرية في وستمنستر، حيث أعد وجبات الطعام وقدمها بيديه، كما أمضى بعض الوقت في مشروعين سكنيين (مركز Passage House للتقييم في بيمليكو - و Montfort House في Bethnal Green)، والذي يلبي احتياجات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة - حيث تناول الطعام وتجاذب أطراف الحديث مع ساكنيه.

يقول الأمير ويليام وفقًا لصحيفة الدايلي ميل: "لقد كان الوباء فترة صعبة بالنسبة للمركز؛ تمكنت من تقديم 70000 ألف وجبة خلال فترات الإغلاق الوطنية"، ويأمل المسئولون أن تكون زيارات ويليام بمثابة دفعة دعاية هم في أشد الحاجة إليها.

صرح «مايك كلارك» الرئيس التنفيذي لشركة Passage، عن الزيارة: "كان العمل هذا العام أكثر من أي وقت مضى، حيث تمكّن جيشنا من المتطوعين The Passage من الحفاظ على خدماتنا الحيوية تعمل خلال فترات الإغلاق والوقت المستغرق بينهما".