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رياضة

الزمالك يبلغ أحمد سيد زيزو بموقفه النهائي بشأن الإحتراف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:04 م
زيزو
زيزو
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ملك موسي
حرص مسؤولو نادي الزمالك علي عقد جلسة مع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق   خلال الساعات  القليلة الماضية بعدما تلقى اللاعب عرضا من أحد أندية الدوري الإماراتي في الأيام القليلة الماضية.


وأخطر مسؤولو نادي الزمالك اللاعب بالتمسك بخدماته في الفترة الحالية وصعوبة التفريط فيه خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء، ويتبقى للاعب في عقده مع النادي موسم ونصف.

وحصل أحمد سيد زيزو على وعد من مسؤولي القلعة البيضاء بتعديل عقده في الفترة الحالية على أن يمدد اللاعب تعاقده مع النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الفريق الابيض للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز .
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