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ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 23 مسجدا الجمعة المقبل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:02 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 23 مسجدًا جديدًا الجمعة القادم 8/ 1/ 2021م وذلك في خمس محافظات، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.


وأوضحت الوزارة أنه بهذا يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (690) مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادم (بإذن الله تعالى) هي على النحو التالي:

مديرية أوقاف البحيرة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
1.  مسجد عزبة أبو سعيد – قرية أبو الشقاف – حوش عيسى

وزارة الأوقاف

2.  

مسجد عزبة عسكر – قرية محرز الوسطى – حوش عيسى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الشرقية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
3.  عمر بن الخطاب – عمر يط – أبو حماد

وزارة الأوقاف

4.  

عزبة أبو كامل- الإبراهيميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
5.  النور- الشوايكة -الإبراهيمية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6.  

عبد الحميد علي حسن – فاقوسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.  عزبة الديب – بردين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8.  

النجدة – الزقازيقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.  النور طحلة – بردين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. 

عزبة البرج- كفر صقرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11. السلام عرب نزلة العريني  – أبو كبير

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12. 

الفتوح – الملاحه – بردين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنيا

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
13. الوجاك البحري – عزبة الوجاك دير مواس – دير مواس

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. 

زين العابدين – دلجا دير مواس- دلجاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15. التوحيد – كفر المغربي – العدوة – الشيخ مسعود

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. 

الغربي – العقلية – العدوة – الشيخ مسعودجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17. مسجد النور –عزبة شبيه – صفط الخمار

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

18. 

الرحمة – عزبة أبو حميدة – العقيلة – العدوة – الشيخ مسعودجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19. الحاج أحمد أبو سبع – قرية قلوصنا – سمالوط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20. 

أحمد سيد – منشأة المغالقة – ملويجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21. آل هيبه – والعسكراوي – عطف حيدر – العدوة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
22. الملك – منوف – منوف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الأقصر

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
23. الهرامشه الجديد بجزيرة الهرامشه بقرية الزينية بحري بمركز ومدينة الزينية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

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