ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

النائب العام الإسرائيلي: لا نية لنقل لقاحات كوورنا من تل أبيب إلى غزة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:05 م
غزة
غزة
Advertisements
سمر صالح
أعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه لا توجد نية لنقل لقاحات كورونا من إسرائيل الى قطاع غزة.

ورد مكتب المدعي العام الإسرائيلي على التماس عائلة الجنود الاسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة ضد الحكومة الإسرائيلية حيث طالب الملتمسون بمنع نقل البضائع والمعدات الطبية من إسرائيل إلى قطاع غزة وفق ما تقتضيه قواعد المحكمة الدولية ، بما في ذلك لقاحات كورونا.

وكتبت المدعي العام الإسرائيلي في ردها على المحكمة العليا، "في الواقع الحالي ، ليس لدى إسرائيل نية لنقل اللقاحات من إسرائيل إلى قطاع غزة".

من المتوقع أن تصل الشحنة الأولى من لقاحات الشركة الجديدة موديرنا غدًا الخميس إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنه سيصل في المرحلة الأولى كمية صغيرة تزيد عن 100،000 لقاح. وسيتم تخزين اللقاحات يتم أيضًا تخزين لقاحات Pfizer.

وبالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس والدخول في إغلاق محكم ، تستمر حملة التطعيم في إسرائيل  حتى الآن ، تم تطعيم حوالي مليون ونصف إسرائيلي بالجرعة الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تغير مسارات الطيران ونشر القبة الحديدية ورفع التأهب.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

العربية: لقاء مصري إسرائيلي لتخفيف الحصار عن غزة

إسرائيل تتسلم الشحنة الأولى من لقاحات موديرنا غدا

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبادي بالثوم والليمون؟

بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات فيفي عبده المثيرة للجدل

محدش ليه جنيه عند الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة وجود مستحقات مالية لرمضان صبحي

كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور

بسبب الحفلة| تراشق بين محمد فؤاد وحلمي بكر.. الملحن: بعت نفسك وهتعيط.. والمطرب: ردي هيزعلك

تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على عظام آدمية داخل صندوق قمامة ببولاق الدكرور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها

كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور

بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات فيفي عبده المثيرة للجدل