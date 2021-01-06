النائب العام الإسرائيلي: لا نية لنقل لقاحات كوورنا من تل أبيب إلى غزة

أعلن مكتب المدعي العام الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه لا توجد نية لنقل لقاحات كورونا من إسرائيل الى قطاع غزة.





ورد مكتب المدعي العام الإسرائيلي على التماس عائلة الجنود الاسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة ضد الحكومة الإسرائيلية حيث طالب الملتمسون بمنع نقل البضائع والمعدات الطبية من إسرائيل إلى قطاع غزة وفق ما تقتضيه قواعد المحكمة الدولية ، بما في ذلك لقاحات كورونا.





وكتبت المدعي العام الإسرائيلي في ردها على المحكمة العليا، "في الواقع الحالي ، ليس لدى إسرائيل نية لنقل اللقاحات من إسرائيل إلى قطاع غزة".





من المتوقع أن تصل الشحنة الأولى من لقاحات الشركة الجديدة موديرنا غدًا الخميس إلى إسرائيل.





وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنه سيصل في المرحلة الأولى كمية صغيرة تزيد عن 100،000 لقاح. وسيتم تخزين اللقاحات يتم أيضًا تخزين لقاحات Pfizer.





وبالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس والدخول في إغلاق محكم ، تستمر حملة التطعيم في إسرائيل حتى الآن ، تم تطعيم حوالي مليون ونصف إسرائيلي بالجرعة الأولى.