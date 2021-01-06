ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابتان بكورونا في صفوف ميلان قبل قمة يوفنتوس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:51 م
لاعبي ميلان
لاعبي ميلان
Advertisements
القسم الرياضي
أعلن نادي إيه سي ميلان، إصابة 2 من بين لاعبيه بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي مساء اليوم الأربعاء.


وكشف ميلان عبر موقعه الرسمي، عن إصابة الثنائي أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش بكورونا، وذلك بعدما ظهرت نتيجة المسحة التي خضعا لها الثنائي أمس على هامش مباراة يوفنتوس.

وأشار ميلان إلى أن الثنائي سيدخل العزل الصحي، وتم أخذ مسحة أخرى منهما اليوم، مع إبلاغ السلطات الإيطالية بإصابتهما.

وذكر ميلان إلى أن جميع أعضاء الفريق خضعوا لاختبار إضافي اليوم وجاءت نتائجه سلبية.

ويسعى ميلان لتأكيد أحقيته بصدارة الدوري الإيطالي، من خلال مواجهة البطل يوفنتوس، وفوز الروسونيري يعني الابتعداد عن اليوفي بـ 13 نقطة في جدول ترتيب الكالتشيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لتأمين الصدارة أمام أودينيزي

مدرب يوفنتوس لـ رونالدو: استمر على هذا

الدوري الإيطالي| ميلان يتقدم بهدف إبراهيموفيتش على نابولي

الدوري الإيطالي .. استبعاد إبراهيموفيتش من مباراة ميلان وسامبدوريا

الدوري الإيطالي.. التعادل يحسم اللقاء بين فيرونا وكالياري

ترشيحاتنا

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ فيفي عبده

شاهد .. حالة من الذعر تضرب بريطانيا بسبب نقص الطعام

برسالة وداع.. السر وراء إغلاق منتدى فتكات بعد 12 عاما

رغم رفضه 11 مرة وعدم إجادته الإنجليزية.. فلاح صغير رائد فضاء في وكالة ناسا.. صور

رسائل دعم من نجوم الفن لـ حورية فرغلى

كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد المرحلة الثالثة من رالي داكار 2021 في السعودية

بإكسسوارات لافتة.. جوهرة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بالشورت.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها