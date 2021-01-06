إصابتان بكورونا في صفوف ميلان قبل قمة يوفنتوس









وكشف ميلان عبر موقعه الرسمي، عن إصابة الثنائي أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش بكورونا، وذلك بعدما ظهرت نتيجة المسحة التي خضعا لها الثنائي أمس على هامش مباراة يوفنتوس.





وأشار ميلان إلى أن الثنائي سيدخل العزل الصحي، وتم أخذ مسحة أخرى منهما اليوم، مع إبلاغ السلطات الإيطالية بإصابتهما.







وذكر ميلان إلى أن جميع أعضاء الفريق خضعوا لاختبار إضافي اليوم وجاءت نتائجه سلبية.







ويسعى ميلان لتأكيد أحقيته بصدارة الدوري الإيطالي، من خلال مواجهة البطل يوفنتوس، وفوز الروسونيري يعني الابتعداد عن اليوفي بـ 13 نقطة في جدول ترتيب الكالتشيو.

أعلن نادي إيه سي ميلان، إصابة 2 من بين لاعبيه بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي مساء اليوم الأربعاء.