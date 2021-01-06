هاجر مترجمة تعمل في الأزياء: حلمي أخلى كل بنت سندريلا وملكة.. صور





فضلت العمل هاجر عبد الرحمن عامر، صاحبة الـ 24 عامًا، العمل في مجال الأزياء بجانب دراستها.





تحكي هاجر لـ «صدى البلد» قصتها قائلةً: «بدأت في مجال تصميم الأزياء منذ 3 سنوات، وتعلمت في أكثر من مكان، لكن شغفي كان يدفعني لتصميم الفساتين أكثر خاصة السوريهات، وعرضها بنفسي غالبًا، وهو ما نال إعجاب الكثيرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي».





تطور هاجر من نفسها دائمًا بالإبداع في أفكار التصميمات ومتابعة كبار المصممين داخل مصر وخارجها ومن أبرز من تتابعهم المصممان هاني البحيري، وسامو هجرس، فمن خلالهم توسع أفكارها وتبتكر المزيد من الإبداعات في اختيار الأقمشة والألوان خاصة المريحة للعين والمبهجة في ذات الوقت.





تصمم هاجر لجميع الفئات العمرية من النساء خاصة لأصحاب مرحلة الشباب، وتنوي مستقبلًا أن تخصص إحدى عروضها لذوي القدرات الخاصة، كما تحب مُستقبلًا أن تصمم للفنانة درة، معلقةً: «عندها ذوق جميل في اختيار لبسها وتجدد فيما ترتديه دائمًا بكل بساطة».





أما الفنانة هنا الزاهد تفضل جدًا هاجر ما ترتديه خاصةً من الفساتين، فهي صاحبة ذوق رقيق يعتمد في غالبه على الألوان الصيفية والزهور، مشيرة: «أتمني تصميم فستان لها يجعلها كـسنووايت أو سندريلا».





«كل فترة بنزل كوليكشن جديد».. بهذه الجملة تؤكد هاجر على حبها للأزياء ورغبتها في التألق الدائم فيها وتحقيق الأفضل، حيث كانت آخر مجموعة من تصميماتها باسم «سندريلا» ركزت فيها على فساتين الخطوبة لتدخل الفرح على كل من ترتدي فستانا من مجموعها وتحقق حلمًا من أحلامها وهي أن تكون سندريلا في فستانها المنفوش مع إظهار الفستان لجسد من ترتديه في شكل متناسق جدًا، وكأنها تشبه الأميرات.





تشير هاجر إلى أن هذه المجموعة الأخيرة لاقت إعجاب و إقبال العديد من البنات الذين سعوا لاقتنائها خاصة المقبلين على خطوبة، فهي من التصميمات التي يشعر من يرتديها بالاختلاف والتميز، كما تعمل الآن على كوليشكن يحمل اسم "الملكة" يشمل تصميمات فرعونية من تراثنا الجميل.





تختتم المصممة هاجر عبد الرحمن: « أتمني التطوير للأفضل دائمًا في مجال الفاشون خاصة أني أعطيه من وقتي الكثير واعتمد فيها على نفسي، إضافة إلى تصميم أزياء للمشاهير وذوي القدرات يحضره كبار المصممين في عالمنا العربي كالمصمم زهير مراد، علمًا أني بدأت في تدريس الفاشون منذ عام 2020، وحاليًا أعمل على تأليف كتاب لي خاص بالأزياء».



