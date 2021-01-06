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توك شو

ويزو: كلنا بنرتجل على مسرح مصر ووارد "نغير الشخصية"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:26 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الفنانة ويزو، إنها بدأت الدخول فى عالم الفن من خلال التمثيل فى مسرح مصر وكانت تتعامل بتلقائية تماما مع الجمهور، وهو ما ساعدها على الاقتراب من الجمهور وخلق علاقة صداقة معهم.

وأضافت ويزو، خلال حديثها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الجمهور يحب أن يشاهدنا مع بعض أنا وفريق مسرح مصر كله، وفى الغالب يتضايقون من فكرة ظهورنا منفردين.

وتابعت أن أدائها على المسرح كان قائما عن الارتجال، مؤكدة أنها كانت تخرج عن النص كثيرًا فى مسرح مصر، وكانت تعتمد على النكتة والافيه وليد اللحظة.

وأضافت: كلنا كنا بنرتجل ووارد نغير الشخصية ونعمل شخصية تانية، مشيرة إلى أن أشرف عبد الباقى كان يترك لنا مطلق الحرية لكى نطلق موهبتنا ونثبت نفسنا على المسرح.

وتابعت: بقينا عشرة مع جمهور مسرح مصر، هما نفسهم اللى بيجوا كل اسبوعين لمتابعة عروض مسرح مصر.
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