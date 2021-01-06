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رياضة

الاتحاد السكندري يهنئ محمد عمر بعد تعيينه في مجلس النواب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:43 م
محمد عمر
محمد عمر
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حسام الحارتي
هنأ نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي الكابتن محمد عمر لاعب ومدرب زعيم الثغر السابق بعد قرار الرئيس السيسي بتعينه في مجلس النواب خلال دورته الجديدة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السكندري عبر صفحتة الرسمية قائلا:"صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيين الكابتن محمد عمر بمجلس النواب المصري في دورته الجديدة.

 و مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى يتقدم بخالص التهاني القلبية للقدير الكابتن محمد عمر كابتن مصر و نادى الاتحاد السكندرى متمنين له كل التوفيق خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق آخر
حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حضور تدريبات الفريق الاول بملعب النادي بفرع سموحة والاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق الأول بتقديم أداء جيد والظهور بنفس الروح القتالية امام طلائع الجيش والتي انتهت لصالح زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.
 
وقرر مصيلحي صرف مكافأة الفوز علي طلائع الجيش لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لتحليل رابد تيست للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد وفقا للبرتوكول الطبي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بخضوع اللاعبين قبل خوض المباراة بـ 48 ساعة.

ويخوض  الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في التدريبات وتصحيح المسار للتخلص من كافة الأخطاء التي حدثت في الجولات الماضية .

ويأمل حسام حسن في استمرار تحقيق النتائج الإيجابية مع نادي الاتحاد السكندري من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر .

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