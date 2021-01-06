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أخبار العالم

بايدن: حان الوقت لطي صفحة ترامب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه حان الوقت لطي الصفحة بعد تصديق الكونجرس اليوم على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التحرك والوحدة بعد فوز الديموقراطيين المرجح في جورجيا.

وتابع بايدن أنه يبدو أن الديمقراطيين سيسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، فوز الحزب الديمقراطي بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ. 

فيما ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن الحزب الديمقراطي حصد مقعدي ولاية جورجيا الأمريكية بمجلس الشيوخ.

يذكر أن المرشح الديمقراطي جون أوسوف، أعلن اليوم الأربعاء، فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات الإعادة بولاية جورجيا.

كما فاز المرشح الديمقراطي رافايل وورنوك بالمقعد الثاني لمجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا.

ويمنح فوز المرشحين الديمقراطيين في ولاية جورجيا، الأغلبية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لأول مرة منذ 2008 على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ معا.

وخاض انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا عضوا المجلس الجمهوريان كيلي لوفلر وديفيد بيردو في مواجهة خصميهما الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف.

وحشد كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره للتصويت لصالح حزبه الجمهوري، بينما شجع الرئيس المنتخب جو بايدن مؤيديه على الخطوة ذاتها.
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