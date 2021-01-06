رئيس الحركة الوطنية للبابا تواضرس: نتمسك بالترابط لتحقيق التنمية المنشودة

قدم رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما قدم تهنئة خاصة الى قداسة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وأكد رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن الشعب المصري يحتفل في هذه الأيام المباركة بقدوم العام الجديد، رافضًا محاولات الفتنة وبث الفرقة بين نسيج الأمة الواحدة الذي يتمسك بالترابط والإخاء لتحقيق التنمية المنشودة، رافضا دعوات الفرقة والتقسيم.



وأضاف رؤوف السيد علي أن روح المحبة والمودة والإخوة هي السائدة بين المسلمين والمسيحيين من أبناء هذا الوطن العظيم، مشيدا بتصريح قداسة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي قال فيه «نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن»، مؤكدا أن مثل هذه الكلمات الموزونة بميزان من ذهب لا تخرج إلا من عاشق لتراب هذا الوطن.



ودعا رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، المولى عز وجل أن يحفظ الشعب المصري من جائحة فيروس كورونا المستد كوفيد 19 التي تلتهم الأخضر واليابس في جميع بقاع العالم، أن يرفع عنا الغمة ويحفظ مصر وأهلها.