ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس الحركة الوطنية للبابا تواضرس: نتمسك بالترابط لتحقيق التنمية المنشودة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:10 م
صدى البلد
Advertisements
حسن رضوان
قدم رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، كما قدم تهنئة خاصة الى قداسة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن الشعب المصري يحتفل في هذه الأيام المباركة بقدوم العام الجديد، رافضًا محاولات الفتنة وبث الفرقة بين نسيج الأمة الواحدة الذي يتمسك بالترابط والإخاء لتحقيق التنمية المنشودة، رافضا دعوات الفرقة والتقسيم.

وأضاف رؤوف السيد علي أن روح المحبة والمودة والإخوة هي السائدة بين المسلمين والمسيحيين من أبناء هذا الوطن العظيم، مشيدا بتصريح قداسة البابا تواضروس الثانى ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  الذي قال فيه «نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن»، مؤكدا أن مثل هذه الكلمات الموزونة بميزان من ذهب لا تخرج إلا من عاشق لتراب هذا الوطن.

ودعا رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، المولى عز وجل أن يحفظ الشعب المصري من جائحة فيروس كورونا المستد كوفيد 19 التي تلتهم الأخضر واليابس في جميع بقاع العالم، أن يرفع عنا الغمة ويحفظ مصر وأهلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علاقتنا المحبة والمحن تزيدنا متانة.. عبد العال يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

وزير شئون المجالس النيابية يهنئ البابا تواضرس بعيد الميلاد المجيد

عبر الفيديو كونفرانس.. السيسي يهنىء البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يغازل المساكني للانضمام للأبيض| تفاصيل

جذاب بس أنا متجوزة.. القصة الكاملة لصورة عمرو دياب وفتاة أجنبية

عبير صبري تكشف حقيقة تصريحاتها عن الحجاب: تريند قذر

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي في قضية فتاة فندق فيرمونت

ابنة عبلة الكحلاوي تكشف الحالة الصحية لـ الداعية الإسلامية وتطلب الدعاء لها

السيسي: لا ينبغي للهوية الدينية أن تحدد حقوق المواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زى المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

بفستان جذاب.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرة المرأة والصحة: 5 أسباب تجعلك تتناول الماء كثيرا في الشتاء.. 10 صور تكشف إطلالات جنات في عيد ميلادها