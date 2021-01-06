ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير قرية زاوية العوامة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأربعاء ، قرية زاوية العوامة التابعة لمركز ومدينة الضبعة، لمتابعة الأعمال الجارية بها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".





تابع محافظ مطروح كافة أعمال التطوير بالقرية للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية بالقرية التى تتكون من دورين الدور الاول يتكون من مكاتب إدارية ومكتب بريد لخدمة اهالى القرية والدور الثاني مجمع خدمات مكون من قاعة أجتماعات ومكتب تموين ومكتب شؤن اجتماعيه و مكتب شهر عقارى وبوفية ودورات مياه وذلك لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة .





ووجه محافظ مطروح بإقامة مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين من اهالى القرية والقرى المجاورة ايضا.





كما تفقد محافظ مطروح خلال جولته أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة زاوية العوامة الاعدادية بعد ما تم من رفع كفاءة ثلاثة فصول اعدادى لخدمة الطلاب بالقرية كما تم تفقد مركز شباب القرية بعد رفع كفاءته الذى يتكون من صالة العاب بلياردو وتنس ومكتبة وغرفة امن وبوفية ودورات مياة وملعب خماسى بمساحة ١٢٠٠ متر مغطى بنجيلة صناعية وذلك لخدمة شباب القرية.





كما تم تفقد أعمال رفع كفاءة مدخل القرية ورصف ٣ كيلو متر طرق بالقرية كما تم تزويد القرية بعدد ٢ محول كهرباء بقدرة ١٠٠ كيلو فولت لانارة القرية إضافة إلى انشاء ٩ خزانات مياه بسعة ١٠٠ متر مكعب لخدمة الاهالى بالقرية.





كما تم تفقد محافظ مطروح مدرسة اولاد هيوب للتعليم الاساسى التى تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مسطح تم انشاءها من قبل مديرية الابنية التعليمية لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة وتتكون المدرسة من ثلاثة ادوار وعدد ١١ فصل عدد ٢ فصل رياض أطفال وعدد ٦ فصول ابتدائي وعدد ٣ فصول اعدادى ودورات مياه ودورة مياه لذوى الاحتياجات الخاصة وغرفه مدرسيين وغرفة زائرة صحية وغرفة تحضير ومعمل وصالة حاسب الى وصالة متعددة الطلبات وملعب لكرة الطائرة وكرة السلة وجارى استكمال انشاء ملعب لكرة القدم واستراحات للطلبة( برجولات ) وخزانات مياه و صرف.





ووجه المحافظ برفع كفاءة طريق المدرسة بطبقة اسفلتية وتزويده باعمدة الكهرباء ليليق بالوجه الحضارى للمدرسة والتيسير على المواطنين، كما وجه بتوصيل خط مياه للوحدة المحلية بقرية زاوية العوامة مع دراسة انشاء فصول ثانوي بمدرسة زاوية العوامة لخدمة أهالى القرية.





وأشار محافظ مطروح على متابعته المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتذليل اي عقبات لسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها بتحسين الأحوال المعيشية لأهالي تلك القرى والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.