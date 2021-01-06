ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويتابع خزانات الأكسجين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:29 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء  خلال مرور مفاجئ مستشفى رأس الحكمة للاطمئنان على سير العمل والخدمة الطبية المقدمة  بالمستشفى  ومتابعة الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة التي تتم حاليا بها.


كما قام المحافظ بالمرور على خزانات الاكسجين بالمستشفى  والاطمئنان من تشغيلها وسعتها وعدم حدوث أي  عجز بها. 

ووجه خلال جولته برفع كفاءة اعمدة الانارة ولوحات الكهرباء داخل المستشفى وإنشاء غرفة شباك تذاكر بجوار مدخل المستشفى بدلا من داخل المستشفى للتيسير على المواطنين.

يذكر ان محافظة مطروح تشهد  أعمال تطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى برانى ومستشفى السلوم حيث تضمن تطوير مستشفى السلوم إزالة مبنى المستشفى القديم وإقامة مبنى جديد بمواصفات علمية تتماشى مع التطوير الذي يتم في وزارة الصحة، وتم تجهيز المستشفى وجارى فرشها بعد الانتهاء من جميع الإنشاءات، وستدخل عقب ذلك مرحلة التشغيل التجريبي لفترة، ثم افتتاحها بشكل رسمي.

وتم تخطيط مستشفى السلوم لتكون صرحا طبيا كبيرا يتم تشغيلها ودعمها بجميع الأقسام الطبية اللازمة للمواطنين، وسنعمل من خلالها على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي السلوم وكذلك جذب السياحة العلاجية لليبيين والاستفادة من موقع المستشفى بمدينة السلوم الملاصقة للمدن الليبية بدلا من نزولهم الإسكندرية والقاهرة، للعلاج وسيتم مد المستشفى بجميع التخصصات الطبية ودعمها بأفضل الطواقم من الفنيين للتمريض والأشعة، لتحدث نقلة طبية مهمة في السلوم وتخدم المصريين والأشقاء الليبيين.

من ناحية اخرى اكد محافظ مطروح انه تم إعتماد مشروعات الصرف الصحى  بمدينة برانى  والذى سيبدأ العمل به قريبا ، كما اكد محافظ مطروح أنه جارى دراسة عدد من المقترحات لتنمية الثروة الحيوانية مع اقامة مصانع للأعلاف ، والتنسيق مع  بنك التنمية الزراعى   ودعم المزارعين والمربين لتوفير قروض ميسرة للاعلاف والادوية والتحصينات.
محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويتابع خزانات الأكسجين
محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويتابع خزانات الأكسجين
محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويتابع خزانات الأكسجين
محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويتابع خزانات الأكسجين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ أمراض صدر بعد تزايد إصابات كورونا: باين عليها بجد

للاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر الأدوية.. محافظ أسيوط يزور مستشفى ساحل سليم

مدير صحة مطروح: بدء تركيب شبكة الغازات لمستشفي الصدر والحميات ورفع كفاءة العناية المركزة

شاهد.. محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير بمستشفى النساء والتوليد بتكلفة 9 ملايين جنيه.. فيديو

محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء مستشفى براني المركزي.. فيديو

قبل انتهاء العام الحالى.. فتح غرفة عمليات جديدة بمستشفى مارينا وبدء أعمال آخر قافلة طبية لقرى برانى

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي في قضية فتاة فندق فيرمونت

فايلر يقترب من تدريب نادٍ إنجليزي

باتشيكو يسلم إدارة الزمالك ملف الراحلين.. تعرف على تفاصيل تقريره

هل قناة الجزيرة جزء من مفاوضات المصالحة العربية؟.. وزير خارجية قطر يجيب

بسبب 2020 .. أب يحاول التزوير من أجل ابنه الرضيع وممرضة تمنعه

نجم الزمالك يغازل المساكني للانضمام للأبيض| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زى المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

بفستان جذاب.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرة المرأة والصحة: 5 أسباب تجعلك تتناول الماء كثيرا في الشتاء.. 10 صور تكشف إطلالات جنات في عيد ميلادها