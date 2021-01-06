محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويتابع خزانات الأكسجين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء خلال مرور مفاجئ مستشفى رأس الحكمة للاطمئنان على سير العمل والخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى ومتابعة الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة التي تتم حاليا بها.









كما قام المحافظ بالمرور على خزانات الاكسجين بالمستشفى والاطمئنان من تشغيلها وسعتها وعدم حدوث أي عجز بها.





ووجه خلال جولته برفع كفاءة اعمدة الانارة ولوحات الكهرباء داخل المستشفى وإنشاء غرفة شباك تذاكر بجوار مدخل المستشفى بدلا من داخل المستشفى للتيسير على المواطنين.





يذكر ان محافظة مطروح تشهد أعمال تطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى برانى ومستشفى السلوم حيث تضمن تطوير مستشفى السلوم إزالة مبنى المستشفى القديم وإقامة مبنى جديد بمواصفات علمية تتماشى مع التطوير الذي يتم في وزارة الصحة، وتم تجهيز المستشفى وجارى فرشها بعد الانتهاء من جميع الإنشاءات، وستدخل عقب ذلك مرحلة التشغيل التجريبي لفترة، ثم افتتاحها بشكل رسمي.





وتم تخطيط مستشفى السلوم لتكون صرحا طبيا كبيرا يتم تشغيلها ودعمها بجميع الأقسام الطبية اللازمة للمواطنين، وسنعمل من خلالها على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي السلوم وكذلك جذب السياحة العلاجية لليبيين والاستفادة من موقع المستشفى بمدينة السلوم الملاصقة للمدن الليبية بدلا من نزولهم الإسكندرية والقاهرة، للعلاج وسيتم مد المستشفى بجميع التخصصات الطبية ودعمها بأفضل الطواقم من الفنيين للتمريض والأشعة، لتحدث نقلة طبية مهمة في السلوم وتخدم المصريين والأشقاء الليبيين.





من ناحية اخرى اكد محافظ مطروح انه تم إعتماد مشروعات الصرف الصحى بمدينة برانى والذى سيبدأ العمل به قريبا ، كما اكد محافظ مطروح أنه جارى دراسة عدد من المقترحات لتنمية الثروة الحيوانية مع اقامة مصانع للأعلاف ، والتنسيق مع بنك التنمية الزراعى ودعم المزارعين والمربين لتوفير قروض ميسرة للاعلاف والادوية والتحصينات.