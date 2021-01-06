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سياسي أمريكي: مسلحون بين أنصار ترامب اقتحموا الكونجرس.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:56 م
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
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محمد القاضي
قال إيهاب عباس، محلل سياسي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يقتحمون مبني الكونجرس الأمريكي لأول مرة.

وأضاف "عباس"، مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأحداث اليوم أمام الكونجرس أكثر سخونة من قبل.

وأشار إلي أن هناك مسلحين بين أنصار ترامب اقتحموا الكونجرس، مضيفا: «سيتم استدعاء قوات فض الشغب بأمريكا للسيطرة علي الأحداث أمام الكونجرس».

وأكد المحلل السياسي بأمريكا، أن ما حدث من أنصار ترامب لم يحدث في تاريخ أمريكا، متابعا: «ننتظر في نهاية المطاف أن يتم السيطرة علي الأحداث بنهاية اليوم عن طريق استدعاء الكثير من رجال الشرطة».

وأوضح أنه تم رفع جلسة الكونجرس لاعتماد نتيجة الانتخابات الرئاسية لحين السيطرة علي الوضع داخل وخارج الكونجرس.
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