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تعليم

تعليم الدقهلية "ثاني وثالث"في تنمية القدرات على مستوى الجمهورية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:29 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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همت الحسينى
شارك توجيه عام الصحافة بمديرية التربيه والتعليم بالدقهلية فى مسابقة الكاريكاتير لمركز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية لصيف ٢٠٢٠ م تحت رعاية على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية .

حصدت الدقهلية المركز الثانى والمركز الثالث جمهوريا وفازت "الطالبة حبيبة هانى ابراهيم بالمركز الثانى جمهوريا " الطالبة بمدرسة الشهيد احمد حسين الثانوية والتابعة لإدارة غرب التعليمية.

كما فازت بالمركز الثالث جمهوريا الطالبة شيماءعيد عبد الله "الطالبة بمدرسة الشهيد احمد حسين الثانوية بنات التابعة لادارة غرب التعليمية.

وتقدم " على عبد الرؤوف " بأجمل التهانى القلبية وتحيه شكر وتقدير  للطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية والمشرفين وتوجيه عام الصحافة للتميز فى عملهم و"دائما الدقهلية فى الصدارة".


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