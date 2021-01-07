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توك شو

بعد تصدره الهاشتاج.. محمد سليمان يوضح سر ترند «#ده_هاني»

الخميس 07/يناير/2021 - 01:50 ص
مسلسل هذا المساء
مسلسل هذا المساء
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ندى رأفت
كشف الفنان محمد سليمان، عن سبب ترند «#ده_هاني» الذي انتشر على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وتحدث «محمد سليمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» عن  شخصية «هاني» في مسلسل «هذا المساء»، قائلًا «هاني متجوز، وأنجب من زوجته ولدا مصابا بالصرع، إضافة إلى أن هاني متربي ونشأ مع ليلي "الفنانة أروى جودة" منذ صغرهما، فالعلاقة بينهما في المسلسل شبه أُسرية».

وأضاف الفنان محمد سليمان «من جانب آخر، ليلى متجوزة من أكرم "آسر ياسين"، ولكن أكرم جاله نزوة وتزوج على ليلى، من فتاة تعيش بالطبقة الشعبية، أي غير الطبقة التي يعيش بها أكرم وليلى، وبالتالي بدأ أكرم يشك في ليلى"، معقبًا "ليلى أصلًا مش بتعمل حاجة غلط، وهو اللي بيعمل غلط ومخبي، عشان كده بيشك في اللي قدامه».

وتابع «الإنسان يحكم على الآخرين بطبعه هو، ومينفعش نحكم على حاجة من مشهد، ونقول حرام وغلط، هي في الأول وفي الآخر دي دراما فقط».

وعن أعماله القادمة، أعلن انتهاءه من فيلم "ساحر النساء"، وأن الفيلم يختلف عن أعماله السابقة، حيث يتحدث عن الروحانيات، بطولة الفنانة "راندا البحيري"، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه في السينما خلال إجازة نصف العام القادمة.

ونوه محمد سليمان، بأنه يقوم حاليًا بتصوير فيلم اسمه "ليلة في الجحيم"، وأنه فيلم رعب، معقبًا «أول مرة في حياتي أشارك في فيلم رعب»، موضحا "أنا منتظر إن الفيلم ده يحقق نجاح كبير جدًا لأن فكرته جديدة".

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