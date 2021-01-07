ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نيويورك تايمز: بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في واشنطن وليس ترامب

الخميس 07/يناير/2021 - 01:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وليس الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن  ترامب عليه أن يكون على قدر من المسئولية. 

ووصف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أحداث الشغب في واشنطن، بالفوضى التي ستنتهي بالتمرد.

لكن ترامب دعا أنصاره في فيديو، مساء أمس، إلى التزام السلام والنظام، والعودة إلى بيوتهم، قائلًا: " "كانت لدينا انتخابات سُرِقت منا.. لكن عليكم الذهاب إلى منازلكم الآن. يجب أن يكون لدينا سلام، يجب أن يكون لدينا قانون ونظام". 

وأضاف "نحن لا نريد أن يتضرر أحد.. لقد كانت انتخابات مزيفة، لكننا لا يمكننا أن نساعد هؤلاء الأشخاص، نحتاج لسلام. لذلك اذهبوا إلى منازلكم.. أنا أعرف مشاعركم، لكن اذهبوا إلى منازلكم. مع السلامة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الشرطة الأمريكية تلقي القبض على 13 شخصا في أحداث شغب واشنطن

بايدن لـ ترامب: عليك أن تكون على قدر المسئولية وما يحدث في واشنطن فوضى

شرطة واشنطن: حظر للتجول في العاصمة من 6 مساء حتى 6 صباحا

أحداث واشنطن.. متظاهرون يقذفون الشرطة بمواد كيماوية أمام الكونجرس

البنتاجون: إعلان التعبئة في قوات الحرس الوطني بواشنطن

كامالا هاريس: يجب وقف الهجوم على الكونجرس فورا

ترشيحاتنا

رسميا.. الكاف يقرر تأهل الهلال السوداني إلى الدور المقبل على حساب كوتوكو

مصطفى محمد يوجه رساله قوية لـ جمهور الزمالك

مصطفى محمد يخرج عن صمته ويكشف سبب أزمته مع الزمالك وحقيقة عروض الاحتراف

بالأسماء.. الأهلي يرسل لـ"فيفا" قائمة مبدئية للمشاركة في مونديال العالم

أخبار الزمالك.. تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان.. ورد نارى من يوسف أوباما

مباريات نارية| القرعة تحسم مصير وقوع الأهلى والزمالك معا بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان