ليه العروض دلوقت؟!.. فاروق جعفر: كيان الزمالك أهم من مصطفى محمد أو غيره

قال فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، إن اللجنة التي تُدير القلعة البيضاء تحدثت خلال اجتماع أمس، الأربعاء، عن أسباب توافد عروض الاحتراف على لاعبي القوام الأساسي للفريق الأبيض في هذا التوقيت.





وأضاف فاروق جعفر، خلال برنامج "زملكاوي" المُذاع عبر قناة الزمالك، "كان لدينا اجتماع وكنا نتحدث مع اللجنة المؤقتة بالزمالك، وهذه اللجنة تعمل لصالح نادي الزمالك، كنت متواجدًا في الاجتماع وتحدثنا في موضوع مصطفى محمد ورغبته في الاحتراف".





تابع "عندما أنظر لهذا الكم من العروض التي أتت للاعبي الزمالك، كل العروض أتت للقوام الأساسي للفريق الونش ومحمود علاء وزيزو ومصطفى محمد، ويوسف أوباما، لماذا في التوقيت الحالي؟".





وواصل "هناك 10 أندية لماذا التركيز على لاعبي الزمالك؟ وما الهدف من ذلك؟ توقيت غير مناسب ويسبب عدم استقرار للفريق وتشتيت لذهن اللاعبين".





استكمل "من ضمن الملفات التي تحدثنا عنها في الاجتماع موضوع مصطفى محمد، وهو ابننا ولاعب جيد وأفضل مهاجم في الكرة المصرية، وبعد فترة بسيطة سيكون أفضل مهاجم في الكرة الإفريقية والعربية".





أردف: "لدينا حلان أن يكون هناك بديل لمصطفى محمد داخل الفريق وهذا غير متواجد، والثاني أن نتعاقد مع لاعب مثله أو أفضل منه وهذا غير متاح أيضًا".





وأوضح "اللجنة لا تضحي بالكيان من أجل اللاعب، عندما نصل لاتفاق مع مصطفى ونصل إلى الأولمبياد نستطيع أن نكتشف لاعب آخر ومصطفى يزيد نجمه بعد أولمبياد طوكيو وهذا المنتظر، ويجب أن يكون لديه الحكمة والصبر".





وأكد "تحدثت مع شقيق مصطفى محمد ووالده الذي كان منفعلا بسبب رفض النادي لرحيله للاحتراف، والد مصطفى قال لي (إحنا مش هناخد مصطفى ببلاش هناخده بفلوس!) وردي عليه كان بأن النادي يحتاجه".





استكمل: "مصطفى محمد لا يشارك مع الفريق لانه لا يشارك في التدريبات، كنت متواجد في اجتماع من أسبوع أو أسبوعين وكنت متواجد في هذا الاجتماع أخو مصطفى ووكيله والراجل الفرنسي، وكيله قال (مش هتاخدوا من مصطفى حاجة ومش هيقدر ولن يؤدي) المضمون لو متبعش مش هيلعب، بعد ما قال ذلك رحلت من الاجتماع".





قال: "هذا وكيل اللاعب لا ينفع ان يقول ذلك، مصطفى مرتبط بهذا الكيان، لو وجدنا لاعب بكفاءة مصطفى ويقدر يعوضه سيكون هناك كلام، ووالد مصطفى محمد قال أن باتشيكو وقع على ورقه أن موافق على رحيله، هذا ليس دور المدير الفني أن يوافق على رحيله هذا دور اللجنة لا أعتقد أن هناك من يستطيع أخذ هذه الخطوة، طول ما النادي في احتياج لك تقول الولاء للمكان الذي بدأت فيه".





ونوه "لا نركز على الأموال في ملف مصطفى محمد، لو هناك البديل الجيد له ويستطيع أن يؤدي بدل منه سنوافق عليه، والموسم الماضي جلست مع عمر خربين ومع المدير الرياضي للهلال السعودي وكنا نفكر في التعاقد معه ولكن الأرقام كنت صعبة".





اختتم "عمر خربين لاعب جيد ويمتلك الخبرات ويعلم الكرة العربية والإفريقية هو بديل جيد لو قدرنا نتواصل معه".