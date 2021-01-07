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فن

برعاية تركي آل الشيخ.. ملحن سعودي يكشف عن تفاصيل تعاونه الأول مع عمرو دياب

الخميس 07/يناير/2021 - 04:54 ص
المحلن سهم
المحلن سهم
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أحمد إبراهيم
علق الملحن السعودي سهم، على تعاونه الأول مع الفنان عمرو دياب في ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى طرحه منذ أيام قليلة. 

قال "سهم"، في مداخلة مع et بالعربي، "اعتبر التعاون مع عمرو دياب شرف كبير لى وسعيد بمشاركتي في هذا الألبوم مع مجموعة من الملحنين والشعراء الكبار". 

وأضاف سهم "اعتبر أننى محظوظ أيضا ووجه الشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ الذي جعلني أعمل معه". 

هنأ المطرب عمرو دياب الأقباط بعيد الميلاد المجيد وكتب عبر حسابه على فيسبوك "كل عام والإخوة الاقباط بخير، عيد ميلاد مجيد".

وفي سياق آخر، تصدر اسم الفنان الكبير عمرو دياب مؤشرات البحث بـ جوجل على مدار الأيام الماضية بسبب الشائعات التي تلاحقه دوما، خاصة أنه من النجوم الذين يلتزمون الصمت ولا يعلقون على ما يتردد.

الشائعة الأولى

لاحقت عمرو دياب شائعة عودته لزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد خلافات استمرت لأشهر، بعد نشر الفنانة سلمى أبو ضيف صورة لهما أثناء قضائها رأس السنة في دبي، حيث كان يتواجد الهضبة. 

ولكن سرعان ما نفى مصدر مقرب من الهضبة تلك الشائعة، مؤكدا أن عمرو دياب لم يلتق بـ دينا الشربيني ولا يوجد أي نية للرجوع.

الشائعة الثانية

صادف تواجد عمرو دياب في دبي خلال رأس السنة الذي قضاه مع أبنائه، تواجد أيضا زوجته السابقة زينة عاشور، حيث تردد أنها كانت مع الهضبة على متن اليخت الخاص به وبرفقة أبنائهما يحتفلان بالعام الجديد، ولكن في الحقيقة أنها لم تكن بصحبة أبنائها في الوقت الذي التقوا فيه بوالدهم النجم الشهير. 

الشائعة الثالثة

تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية تداول صور تجمع عمرو دياب بت فتاة أجنبية، وزعم البعض أن هناك علاقة حب جديدة يعيشها الهضبة بعد انفصاله عن دينا الشربيني.

نشر الشاعر خالد تاج الدين صورة عمرو دياب مع الفتاة الأجنبية وعلق قائلا: "حلوة البدايات" في إشارة لبدء عمرو دياب قصة حب جديدة.

والحقيقة أن الفتاة تدعى كارولينا زوبكوفا بلوجر على السوشيال ميديا وتهتم بالأزياء والسفر حول العالم، ومتزوجة ولديها ابنة، وقابلت عمرو دياب في أحد المطاعم الشهيرة، والتقطت معه صورة، ونشرتها عبر خاصية ستوري بحسابها على "إنستجرام" وكتبت: "يقولون إن هذا أفضل مطرب عربي في العالم".
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