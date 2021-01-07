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اقتصاد

بتكلفة 3 مليارات دولار.. مسئولو الإسكان يزورون البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية

الخميس 07/يناير/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، جولة تفقدية موسعة للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رفقة الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني للوزير، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات. 

وبدأ مسئولو وزارة الإسكان، جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد مشروع الحدائق المركزية، وقاموا بالمرور على جميع قطاعات المشروع، وشددوا على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومي الهام الذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر. 

كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يجري بها تنفيذ 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتجول مسئولو وزارة الإسكان، بمنطقة الأعمال المركزية، وقاموا بتفقد أحد الأبراج، وكذا نموذج تشطيب الوحدات، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وجارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجاري تنفيذها.

وانتقل مسئولو وزارة الإسكان لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، ومتابعة إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين - التي يجرى تسليمها حاليًا -، والاطمئنان على توصيل أعمال المرافق ورصف الطرق، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها مكتملة الخدمات، وكذا تفقدوا موقف تنفيذ الأعمال بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة".
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