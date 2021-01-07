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أخبار العالم

ميركل تعرب عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي

الخميس 07/يناير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعربت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وألقت ميركل باللائمة  حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الخميس - على ترامب في اقتحام مبنى الكونجرس، مشيرة إلى أن عدم قدرته على الاعتراف بالهزيمة جعلت مثل هذا الحدث ممكنا.

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

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