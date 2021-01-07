طريقة طبيعية تخلصك من الهالات السوداء

يعاني الكثير من الرجال والنساء وأحيانا الأطفال من مشكلة الهالات السوداء، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نقدم لكم طريقة طبيعية للتخلص من الهالات السوداء.

كشف موقع هيلثي عن طريقة علاج الهالات السوداء باتباع الآتي:

المكونات:

بضع قطرات من عصير الليمون 2 ملعقة صغيرة من الخيار المبشور 1 ملعقة صغيرة قشدة طازجة 3 ملاعق صغيرة من الطين الصيني اخلطي كل هذه المكونات معًا واحتفظي بها في الثلاجة. غطي العينين بمقياس قطني وضعي القناع فوقه مع الحرص على ألا تتساقط العبوة في العينين. يمكنك الاستلقاء في مكان بارد والاسترخاء. من الناحية المثالية ، يجب ترك هذا لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل غسله بلطف بالحليب ثم الماء.



الطماطم عامل تقشير ممتاز

إنها نجاح عندما يتعلق الأمر بأنظمة الجمال، اخلطي عصير الليمون وعصير الطماطم الطازج ودلكي منطقة العين بهذا يوميا. اتركي التونر لمدة 20 دقيقة واغسله بماء جوز الهند .