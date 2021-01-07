ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة طبيعية تخلصك من الهالات السوداء

الخميس 07/يناير/2021 - 11:34 ص
طريقة طبيعية تخلصك
طريقة طبيعية تخلصك من الهالات السوداء
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الرجال والنساء وأحيانا الأطفال من مشكلة الهالات السوداء، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نقدم لكم طريقة طبيعية للتخلص من الهالات السوداء. 

كشف موقع هيلثي عن طريقة علاج الهالات السوداء باتباع الآتي: 

المكونات: 

بضع قطرات من عصير الليمون 2 ملعقة صغيرة من الخيار المبشور 1 ملعقة صغيرة قشدة طازجة 3 ملاعق صغيرة من الطين الصيني اخلطي كل هذه المكونات معًا واحتفظي بها في الثلاجة. غطي العينين بمقياس قطني وضعي القناع فوقه مع الحرص على ألا تتساقط العبوة في العينين. يمكنك الاستلقاء في مكان بارد والاسترخاء. من الناحية المثالية ، يجب ترك هذا لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل غسله بلطف بالحليب ثم الماء.

الطماطم عامل تقشير ممتاز

إنها نجاح عندما يتعلق الأمر بأنظمة الجمال، اخلطي عصير الليمون وعصير الطماطم الطازج ودلكي منطقة العين بهذا يوميا. اتركي التونر لمدة 20 دقيقة واغسله بماء جوز الهند .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

8 فوائد لتناول الطماطم.. تعرف عليها

5 طرق لعلاج الهالات السوداء بمواد طبيعية

بدون كريمات .. التخلص من اسمرار الركبتين بهذه الطرق

جوز الهند والنعناع وماء الورد.. وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء

4 علاجات منزلية طبيعية لإزالة الهالات السوداء

ترشيحاتنا

للتبرع لـ القلعة البيضاء.. قناة الزمالك تطرح مبادرة لفتح حساب بنكي جماهيري

تجاوز 270 صوتا.. الكونجرس يعلن رسميا فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة

سكر محلي محطوط على كريمة.. عمر كمال يغني لـ منى فاروق

أسعار سيارات ام جي في مصر 2021 .. صور

هل يقع الأهلي مع الزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال؟.. لوائح الكاف تحسم الجدل

لا تستجيبوا.. الصحة السعودية تحذر المواطنين من هذه الرسالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع أسعار أوبل كروس لاند وجراند لاند اليوم في مصر.. صور

آخر تحديث لأسعار شيفروليه اوبترا و كابتيفا 2021 اليوم في مصر .. صور

أسعار سيارات ام جي في مصر 2021 .. صور